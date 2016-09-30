С «Совфрахтом» из-за санкций отказались работать контрагенты

На сессии Сочинского инвестиционного форума, которую модерировал президент «Деловой России» Александр Репик, обсуждалось влияние санкций на экономику - как антироссийских, так и ответных. «Не буду кривить душой и говорить, что санкционный удар прошел мимо цели, - эта фраза далась Репику не просто. - Но этот удар наша экономика выдержала».

Мысль продолжил замминистра иностранных дел Алексей Мешков. Он признал, что несколько лет назад никто не мог представить, что «политика так грубо ворвется в сферу экономики». Но дальше заметил, что «санкции, идущие вразрез с объективными интересами бизнеса, недолговечны и не достигают цели». Правда, статистика, которую он начал приводить, свидетельствовала об обратном: если в 2013 г. товарооборот с европейскими странами был на пике и составил $417 млрд, то за два следующих года он сократился на $200 млрд. Также Мешкова очень тревожат необъявленные санкции, то есть враждебные меры, которые вводятся не официально, но в реальности создают проблемы не хуже объявленных санкций. Он ссылался на некие указания госдепа США на многих страницах, о которых знает наш МИД.

Эта тема звучала и в выступлениях многих других участников дискуссии. Екатерина Трофимова, гендиректор национального рейтингового агентства АКРА, вспоминала, как международные рейтинговые агентства начали массовый отзыв рейтингов и это создало угрозу «непрерывности банковского и инвестиционного процесса в России» и стало одной из причин создания АКРА. А бывший руководитель ВЭБа - вице-президент ТПП Владимир Дмитриев даже пожаловался, что ему до сих пор по непонятной причине не дают визу в США: «хотя я не в санкционном списке».

Но самым впечатляющим был рассказ Надежды Решетневой, исполнительного директора ПАО «Совфрахт». Эта компания была внесена в санкционный список США только 1 сентября, и Решетнева рассказала, с чем столкнулась за один месяц. Самым неожиданным стало открытие, что «на деле санкции США распространяются намного шире и работают даже на территории России». Например, по ее словам, российская дочерняя компания международной почты TNT теперь не принимает отправления в адрес «Совфрахта», а российская компания-дилер IBM отказала в постгарантийном обслуживании, сославшись на санкции. Обслуживать грузы «Совфрахта» отказалась и российская компания - морской перевозчик, котирующаяся на Московской бирже. «Они нам объяснили, что в их контрактах с западными партнерами оговорено, что они не могут сотрудничать с компаниями, находящимися под санкциями», - рассказала Решетнева «Ведомостям». Название перевозчика Решетнева не сообщила.

«Совфрахт» готовился к ограничениям, связанным с США, признает исполнительный директор, но не ожидал, что эффект окажется так широк: «Нам теперь недоступны расчеты не только в долларах, но и в евро. Это из-за служб compliance банков, которые руководствуются списком OFAC и перестраховываются». С проблемами столкнулись и некоторые клиенты «Совфрахта»: уже два международных трейдера - Litasco и Ipco - предупредили нефтепереработчиков, что не будут покупать товары, которые перевозит «Совфрахт», включенный в санкционный список. «Даже если мы не указаны в документах, а просто на вагонах написано "Совфрахт", но они же в аренде!» - возмущается Решетнева.

Теперь «Совфрахт» намерен судиться с ненадежными партнерами в тех случаях, где есть юридические основания, призналась она «Ведомостям», а также компании придется ускоренно переориентировать бизнес на внутренний рынок и на азиатские рынки, которые, по словам Решетневой, не так сильно учитывают американские санкции. Помощь пообещал и замминистра Мешков. Его так впечатлил этот рассказ директора «Совфрахта» на сессии форума, что он сразу попросил компанию передать в МИД описание всех этих случаев. Правда, он не уточнил, что именно сможет предпринять по этому поводу министерство.