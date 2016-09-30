«Аэрофлот» повысил «плоские» тарифы

От единого социального тарифа на все места эконом-класса не откажутся, но он вырастет на 10%

«Аэрофлот» продлил свои «плоские» (единый социальный тариф на все места эконом-класса) тарифы на 2017-2018 гг. и добавил в эту программу город Магадан к уже включенным в нее Владивостоку, Хабаровску, Южно-Сахалинску, Петропавловску-Камчатскому, Калининграду и Симферополю, сообщила пресс-служба компании.

При этом сами плоские тарифы вырастут с 2017 г. на 10%. Например, полеты в пять дальневосточных городов будут стоить 13 200 руб. в один конец и 22 000 руб. при покупке билета туда-обратно. Путешествие в Калининград и Симферополь обойдется в 5610 руб. в одну сторону и 9350 туда-обратно. На Дальний Восток помимо «Аэрофлота» летала «Трансаэро», после остановки которой 26 октября прошлого года билетов стало не хватать: дешевые места раскупаются на месяцы вперед, остаются места в бизнес-классе, которые стоят от 70 000 руб. в одну сторону.

Сейчас «Аэрофлот» летает в Симферополь девять раз в день, в Калининград - пять, во Владивосток, Хабаровск - по два раза, в Южно-Сахалинск и Петровпавлоск-Камчатский - по разу. В Магадан раз в сутки летает его «дочка» - авиакомпания «Россия».