Белоруссия в 1,5 раза повысила тариф на транзит российской нефти

Нефтепровод «Дружба» берет начало в Самарской области, доходит до границы России с Белоруссией, а далее разделяется на два направления

С 11 октября транзит нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» подорожает в 1,5 раза, следует из постановления белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (текст опубликован на национальном правовом портале). Тариф по маршруту Унеча (Высокое) – Адамова Застава составит (в российских ценах) 400,98 руб. за 1 т нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) – Броды – 172,23 руб., из Невеля (Великие Луки) до Полоцка и Высокого – 48,47 руб. Во всех случаях речь идет о приеме и транспортировке нефти в Германию, Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, на Украину.

Последний раз Минск повышал тариф в феврале и всего на 10,4%.

Нефтепровод «Дружба» берет начало в Самарской области, доходит до границы России с Белоруссией, а далее разделяется на два направления. Северное ведет через Полоцк к прибалтийским портам Бутинге и Вентспилс. Южное – через Мозырь (Белоруссия) и Броды (Украина) в Восточную Европу.

В 2015 г. в систему нефтепроводов Унеча – Мозырь со стороны «Транснефть – Дружба» вошло 63,5 млн т нефти. Это более 25% всего экспорта российской нефти, прошедшего по системе «Транснефти» (около 230 млн т).

Минск поднял тариф накануне переговоров о цене на российский газ, которые должны пройти в начале этой недели (см. врез). Это взаимосвязанные вещи, не сомневается заместитель директора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач.

Спор о газе Белоруссия настаивает на «равнодоходных» ценах (по мнению Минска, это $73 за 1000 куб. м), а Россия – на формуле, утвержденной в контракте. Минск с начала года недоплачивает за газ (сейчас Минэнерго оценивает долг в $270–300 млн), Россия в ответ сократила поставки нефти в Белоруссию.

Между Россией и Белоруссией действует межправительственное соглашение, по которому тариф на транзит нефти стороны утверждают совместно. Но ни «Гомельтранснефть Дружба», ни «Полоцктранснефть Дружба» не направляли в «Транснефть» запросов о внеплановом изменении тарифов на транзит российской нефти, утверждает представитель российской компании. О чем «Транснефть» и проинформировала Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Повышение тарифов в 1,5 раза не было согласовано с Россией, подтверждает начальник управления ФАС Дмитрий Махонин. Сначала, по его словам, Минск должен был уведомить об изменении тарифа «Транснефть» и у нее должно было быть 14 дней на ответ. Если стороны не находят согласия, то консультации выходят на уровень регуляторов. «Но в данном случае мы получили уведомление в одностороннем порядке», – говорит Махонин. Это нарушает межправсоглашение, вторит ему федеральный чиновник: «У белорусов есть право на одностороннее изменение тарифов, только если уполномоченные органы не договорились». Минэнерго ведет консультации с ФАС, «Транснефтью», компаниями и Белоруссией, сказал его представитель.

Российские компании могут сократить транзит нефти через Белоруссию – переориентироваться на российские Приморск, Усть-Лугу, Новороссийск, а заодно уменьшить поставки в саму республику, считает старший аналитик «Атона» Александр Корнилов, в августе 2016 г. по «Дружбе» прокачано 4,5 млн т, а по системе «Транснефти» через порты в Европу – 7,5 млн т.

Представители белорусского антимонопольного ведомства и нефтяных компаний в воскресенье не ответили на запросы.