Претензии Boeing не мешают S7 купить «Морской старт» – с активов уже снят арест

На прошлой неделе было объявлено о покупке группой S7 у Sea Launch (принадлежит корпорации «Энергия») активов плавучего космодрома «Морской старт» – корабля Sea Launch Commander и платформы в Тихом океане Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземного оборудования в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарного знака Sea Launch.

Гендиректор «Энергии» Владимир Солнцев заявил, что продажа космодрома S7 и урегулирование долга перед Boeing – это два параллельных, не связанных процесса: «Мы с Boeing в активной фазе подписания мировых соглашений. Планируем до конца года закрыть вопрос. В рамках мирового мы предложили долгосрочную программу между нашими компаниями по освоению дальнего космоса, в том числе по лунной программе», – сказал он. В этом году Boeing через суд Центрального округа Калифорнии добилась ареста активов Sea Launch в обеспечение своих претензий к «Энергии» на $320 млн. Активы Sea Launch сейчас не находятся под арестом, препятствий для их продажи нет, утверждают человек, близкий к S7, и человек, близкий к корпорации «Энергия». Представитель Boeing отказался от комментариев.

Sea Launch была создана в 1995 г. для организации космических запусков. В 2009 г. компания обанкротилась. Запуски с «Морского старта» прекратились в 2014 г., потому что КБ «Южное» и «Южмаш» отказались поставлять России ракету-носитель «Зенит-3SL», на которую рассчитан проект.

«Я хочу, чтобы «Южмаш» делал для нас ракеты и дальше. Но мы коммерческое предприятие, будем работать со всеми», – рассказал гендиректор и совладелец S7 Владислав Филев и добавил, что сейчас есть несколько годных для запуска ракет «Зенит». Человек, близкий к «Роскосмосу», рассказал, что новый инвестор рассчитывает возобновить отношения с украинскими предприятиями. Телефоны КБ «Южное» и «Южмаша» в пятницу не отвечали.

«S7 как частной компании будет проще решить вопрос с украинскими предприятиями, они тоже заинтересованы в продаже своих ракет. Но проект не упирается только в «Зенит», есть другие носители, которые при некоторых доработках могут быть использованы для запусков», – говорит главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий.