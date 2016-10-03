«Дочка» «Ростеха» хочет производить самую дорогую вакцину

Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио», 100%-ная «дочка» «Ростеха») сообщила о планах в 2021–2022 гг. вывести на российский рынок вакцину для профилактики пневмококковой инфекции. Эта вакцина самая дорогая из закупаемых Минздравом для Национального календаря прививок (определяет сроки и типы вакцинаций, проводимых бесплатно и массово по программе обязательного медицинского страхования). В этом году Минздрав установил максимальную начальную стоимость закупки вакцины от пневмококка в 3,9 млрд руб.; всего на приобретение вакцин от 12 инфекций для Национального календаря должно быть направлено около 10,6 млрд руб. в 2016 г., заявлял ранее заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.

«Нацимбио» создана «Ростехом» в 2013 г. Правительство передало ей в том числе крупнейшего производителя вакцин «Микроген». С 2015 г. «Нацимбио» по распоряжению правительства единственный поставщик иммунобиологических препаратов для Национального календаря, кроме вакцины от пневмококка.

В России зарегистрировано четыре вакцины от пневмококковых инфекций, но только две из них подходят детям до двух лет (вакцинация начинается в два месяца): превенар 13 американской Pfizer (в России ее производит «Петровакс фарм», ее владелец – «Интеррос» Владимира Потанина) и синфлорикс британской GSK. Требованиям же Минздрава отвечает лишь превенар 13, который покрывает 13 серотипов (типы возбудителя инфекции), а препарат от GSK – 10.

Производить вакцину для «Нацимбио», по словам ее представителя, будет «Микроген». Сколько серотипов будет покрывать отечественная вакцина от пневмококка, еще неизвестно: для этого компании совместно с Минздравом и профильными научно-исследовательскими институтами предстоит провести исследования, отметил представитель «Нацимбио». «Нацимбио» намерена вывести на рынок и аналог детских вакцин пентаксим и инфарникс пента от дифтерии, столбняка и полиомиелита, сообщила компания, полностью заместить их отечественными аналогами планируется через четыре года. Пентаксим и инфарникс производят Sanofi и GSK соответственно.

Вакцины, которые будет производить «Нацимбио» в России, скорее всего, будут дешевле импортных аналогов, говорит гендиректор IMS Health в России Николай Демидов. По его словам, на тендерах российская вакцина сможет побеждать благодаря цене, если будет отвечать заявленным требованиям Минздрава. Тогда иностранные фармпроизводители будут практически вытеснены с этого рынка, добавляет он.

Представители Pfizer, «Петровакс фарма», Sanofi на запросы не ответили; представитель GSK был недоступен для журналистов. Получить комментарии в Минздраве в выходные не удалось.