Почему ОПЕК проигрывает борьбу за долю на рынке нефти

В минувшую среду, 28 сентября, Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) решила снизить добычу. Картель договорился уменьшить производство нефти всего на 0,7–2,2%, с нынешних 33,24 млн баррелей в день до 32,5–33 млн, но и такое снижение – первое за последние восемь лет, а с декабря прошлого года картель вообще не устанавливал целевых значений по нефтедобыче. Поэтому на рынок сообщение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК произвело ошеломляющий эффект.

Начать с того, что это была неформальная встреча во время энергетического форума в Алжире. При этом за два дня до алжирской встречи высокопоставленные представители властей и нефтяных компаний стран – участниц картеля предупреждали, что собираются лишь консультироваться, поэтому ждать ограничений на добычу не стоит. Более того, между ключевыми участниками ОПЕК разгорался конфликт. Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане делился с журналистами планами Ирана увеличить добычу до более чем 4 млн барр. в сутки против 3,6 млн барр. в сутки в августе. Тогда как, по данным The Wall Street Journal (WSJ), Саудовская Аравия, играющая в ОПЕК ключевую роль, предлагала картелю поднимать вопрос об ограничениях только в том случае, если Иран обязуется не увеличивать добычу. Иран, судя по настрою его делегатов, собирался твердо отстаивать свою позицию. За годы санкций страна стала менее зависима от нефтяных доходов, так что может и стерпеть низкие цены на сырье, объясняли иранские делегаты.

Судя по всему, финансовые проблемы сделали Эр-Рияд более сговорчивым. Характерная деталь – власти королевства на прошлой неделе отменили ряд бонусных программ и преференций для госслужащих.

В итоге участники ОПЕК сумели договориться. Это только первый шаг: соглашение должно быть утверждено в конце ноября на официальной встрече картеля в Вене. Там же будут обсуждаться предложения о том, как снижение добычи распределится среди участников, рассказал министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву. Утвердив соглашение, ОПЕК предложит другим странам присоединиться к нему, следует из заявлений участников картеля. «Саудовская Аравия и ОПЕК возвращаются к активному управлению рынком», – заключает руководитель отдела исследований нефтяного рынка Societe Generale Майкл Виттнер. Получится ли это у них? Судя по всему, вряд ли.

Уравнение со многими неизвестными

Соглашение предусматривает снижение добычи на 240 000–740 000 барр. в день. Между тем даже в Саудовской Аравии считают, что с рынка нужно убрать от 700 000 до 1 млн барр., чтобы оказать заметное влияние на предложение и цены, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на людей, знакомых с нефтяной политикой королевства. Кроме того, нет ясности с тем, какие конкретно страны и в каком объеме уменьшат производство. «Чтобы подъем цен на нефть стал устойчивым, должны появиться подробности того, как будет организовано сокращение добычи. Общая цифра для рынка немного значит», – цитирует FT Амриту Сен из Energy Aspects. В Алжире страны ОПЕК сняли ногу с педали газа, но не нажали на тормоз, рассуждает управляющий портфелем нью-йоркского Infracap MLP Fund Джей Хэтфилд.

Определить же конкретные цифры странам ОПЕК будет сложно в том числе и потому, что у них нет согласия относительно того, кто сколько добывает. Картель публикует информацию, основываясь на так называемых вторичных источниках – оценках консультантов, аналитиков, трейдеров, СМИ, данных о фрахте и движении танкеров. Поэтому, например, иранскую добычу он оценивает в 3,6 млн барр., а в самом Тегеране говорят о цифре ближе к 3,8 млн барр.

Жесткую позицию в этом смысле неожиданно занял Ирак, причем понятно это стало уже после встречи в Алжире. До сих пор страна исключалась из всех договоренностях о квотах, потому что ей нужно было восстанавливать добычу после долгих лет санкций, военных действий и последующего налаживания мирной жизни. Но в этот раз, впервые после войны в Персидском заливе в 1991 г., в ОПЕК заявили, что Ирак должен участвовать в договоренности.

Цены не испугались ограничений Рынок в первый момент бурно отреагировал на новость о договоренностях ОПЕК: нефть подорожала на 6–7%, стоимость марки Brent превысила $50 за баррель. Но уже через несколько часов оптимизм иссяк и цены начали корректироваться. В итоге к закрытию торгов в пятницу, 30 сентября, Brent стоил около $49 за баррель, Urals – около $46 за баррель. Рост рубля по итогам двух дней не превысил и полпроцента.

Однако Багдад в течение этого года не раз заявлял, что ОПЕК занижает его добычу, оценивая разницу в разные месяцы в 179 000–400 000 барр. в день. В Алжире министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби присоединился к обсуждению только после того, как генеральный секретарь ОПЕК предложил создать комиссию, которая определит квоту каждой страны. При этом он пригрозил отказом от участия в ноябрьском саммите, если Ираку не понравятся предложенные цифры, пишет WSJ со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров. «Я должен отстаивать интересы своей страны», – сказал газете сам аль-Лаиби, назвав «значительной» разницу в оценках иракской добычи, которые дают ОПЕК и Багдад.

«Иракский министр заявил, что данные [ОПЕК] из вторичных источников слишком низки, а добыча в стране потенциально на 300 000 барр. выше – это почти половина предложенного к сокращению объема», – написали в отчете аналитики Goldman Sachs. Если Ираку удастся настоять на собственной оценке, другие страны тоже могут начать оспаривать данные ОПЕК, что подорвет их способность договориться об обещанных сокращениях, считает управляющий директор Petromatrix Оливье Жакоб.

Кроме того, ОПЕК заявила, что в случае с Ираном, восстанавливающим добычу после санкций, а также Ливией и Нигерией, где она сильно сократилась из-за действий боевиков, будет применен особый подход – но какой, пока не ясно. Между тем Нигерия и Ливия, где ситуация несколько стабилизировалась (в последней дипломаты из США и Великобритании сейчас активно пытаются примирить правительство и повстанческие группировки), планируют в ближайшие месяцы нарастить добычу в общей сложности более чем на 1 млн барр. в день.

Наконец, остается вопрос доверия к заявлениям ОПЕК как таковым. Страны картеля не раз нарушали установленные квоты, указывают аналитики Morgan Stanley (см. график на стр. 21). Кроме того, часть добычи сократилась бы естественным способом: Саудовская Аравия каждый год наращивает производство с конца весны (летом потребление электричества у нее растет из-за активного использования кондиционеров) и снижает осенью. Предлагаемое для нее сокращение лишь немногим больше сезонного (с 15 июня по 15 декабря 2015 г. добыча уменьшилась на 360 000 барр. в день), отмечают в Morgan Stanley. Без ограничений для Ливии, Нигерии или Ирана производство легко может превысить 33 млн барр. в день – и это без учета возможного превышения квот, указывают аналитики Morgan Stanley.

«В общем, это просто договоренность рассмотреть какой-то план: количество стран, в реальности добровольно сокративших добычу, – 0, стран, которые сократят ее в следующем месяце, – 0, стран, которые сократят ее в ноябре, – 0», – подводят итог аналитики ING.

Баланс и цены

Быстрое снижение добычи по максимуму, до 32,5 млн барр. в день, не решит немедленно проблему избытка нефти, но потенциально способно приблизить момент, когда баланс спроса и предложения восстановится. Это может произойти в начале 2017 г., считают в Morgan Stanley. Аналитики UBS, собрав оценки Международного энергетического агентства (МЭА), Управления энергетической информации США (EIA) и национальных статистических ведомств, прогнозируют, что без действий ОПЕК мировое предложение превысит спрос в IV квартале 2016 г. почти на объем максимального сокращения – 96,7 млн против 96,1 млн барр. в день. В I квартале 2017 г. избыток и так бы почти исчез – 96,2 млн против 96,1 млн барр.

При минимальном сокращении, до 33 млн барр., ребалансировка рынка возможна во втором полугодии следующего года, считают аналитики Morgan Stanley. Но предупреждают: есть риск, что этот срок отодвинется из-за увеличения добычи за пределами ОПЕК. Ребалансировка во втором полугодии в последнее время была базовым прогнозом. «Предложение продолжит превышать спрос – по крайней мере в течение первого полугодия следующего года», – заявило МЭА в ежемесячном докладе, опубликованном в середине сентября. Избыток в 2017 г. может составить более 750 000 барр. в день, говорилось в вышедшем тогда же докладе ОПЕК.

Однако помимо балансировки спроса и предложения необходимо учитывать рекордные запасы нефти и нефтепродуктов, которые только в странах ОЭСР растут практически безостановочно, превысив в августе 3,1 млрд барр. В Китае они выросли примерно на четверть до 235 млн барр. с середины 2015 г., когда правительство в последний раз сообщало соответствующие данные.

Избыточные запасы будут сдерживать потенциальный рост цен в следующем году. С другой стороны, поскольку это первая договоренность после обвала нефтяных котировок в 2014 г., надежды на ее исполнение, «весьма возможно, обеспечат поддержку ценам, по крайней мере в краткосрочной перспективе», отмечают в Goldman Sachs. Аналитики инвестбанка добавляют, что неопределенность в ближайшие месяцы останется высокой. Банк оставил прогноз цен нефти WTI на конец 2016 г. на уровне $43, на конец 2017 г. – на уровне $53. Другие банки, в частности Societe Generale, Jefferies, UBS, также не изменили прогнозы после алжирской встречи.

Аналитики 12 инвестбанков, опрошенных WSJ в начале сентября, считали, что до конца года цена Brent останется ниже $50 за баррель. Их прогноз средней цены Brent в 2017 г. был $57, WTI – $55 за баррель.

«Речь не идет об очень большом сокращении добычи, скорее это замораживание на достаточно высоком уровне производства, – цитирует WSJ стратега по мировым рынкам JPMorgan Asset Management Майка Белла. – И ценам на нефть очень сложно подняться заметно выше $60, потому что практически все производители в США снова станут рентабельны».

«Рынок не сбалансирован, ОПЕК не контролирует добычу с более высокой себестоимостью и поэтому не может контролировать цены в течение длительного времени», – говорится в отчете Commerzbank.

Россия подумает

Российские компании не испугались низких цен на нефть. Более того, они весьма преуспели в глобальной борьбе за долю рынка. С 2009 по 2014 г. экспорт нефти из России понемногу снижался. Добыча при этом ежегодно на процент-другой росла. Но с прошлого года ситуация изменилась. Экспорт нефти резко увеличился – на 9,3%, при том что динамика добычи не изменилась. В первом полугодии этого года экспортные поставки выросли еще на 4,9%.

Россия найдет способы заморозить добычу нефти, если договорится об этом с ОПЕК, заявил министр энергетики Александр Новак. Судя по его словам, речь по-прежнему будет идти не о сокращении добычи, а о фиксации ее на текущем уровне. Новак подчеркнул, что даже при таком решении Россия будет вводить новые месторождения в Восточной Сибири и Ямало-Ненецком округе, чтобы замещать выпадающую добычу на старых месторождениях. Добыча в Западной Сибири падает на 3–5% в год, напомнил министр.

Российские нефтедобывающие компании пока не спешат комментировать соглашение ОПЕК. Слишком много неопределенности. Для начала Россия должна присоединиться к решению ОПЕК, затем Минэнерго – выработать механизм выполнения и только после этого можно говорить о том, как та или иная компания будет действовать, объясняет представитель «Башнефти». В апреле руководитель компании Александр Корсик не исключил, что «Башнефть» может и не замораживать добычу, если другие нефтяники ее уменьшат. «Вполне возможно, что кто-то уступит нам свою падающую добычу», – сказал тогда он.

«Лукойл» готов стабилизировать добычу, если страна присоединится к решению ОПЕК, сказал президент компании Вагит Алекперов. По его словам, это может быть оформлено общим протоколом, который под эгидой Минэнерго подписали бы все российские компании и вышли бы на определенные объемы производства на определенную дату.

Добыча в России тормозится без влияния ОПЕК, считает Алекперов. Рост налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в 2017 г. приведет к стабилизации добычи, будут сокращаться инвестиции в геологоразведку и обустройство новых месторождений, а в 2018–2019 гг. возможно снижение добычи, объяснил он. У «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти» введены все открытые месторождения, подчеркнул Алекперов. Тем не менее «Лукойл» намерен в течение трех лет сохранять инвестпрограмму на уровне $7,5–8 млрд в год.

На радость сланцевым добытчикам

Страны ОПЕК, похоже, выучили урок, что нельзя давать ценам долгое время держаться выше $100 за баррель, и более приемлемой и многих устраивающей целью сейчас видится уровень в $60. Но на пути к нему могут встать не входящие в картель производители. В странах за пределами ОПЕК добыча за последний год сократилась. Но при этом появляются новые источники ее увеличения. Это, в частности, традиционные месторождения. Например, начинается реализация проектов, значительные инвестиции в которые были сделаны до обвала цен (в октябре должна возобновиться добыча на Кашаганском месторождении в Казахстане, начала расти добыча в Бразилии). По этой же причине ОПЕК повысила прогноз производства в Норвегии на 4% до 2 млн барр. в день в этом году, а в целом в не входящих в организацию странах – на 190 000 барр. в 2016 г. и на 350 000 барр. в 2017 г.

Россия добывает свыше 11 млн барр. в день (рекорд за постсоветское время). «Нужно учитывать, что большинство производителей нефти [за пределами ОПЕК] – частные компании и логика будет подталкивать их к наращиванию добычи при росте цен», – цитирует WSJ трейдера женевской Magma Oil Бохаба Камеля.

Решение ОПЕК должно обрадовать и добытчиков сланцевой нефти в США: сохранение цен на нынешнем уровне и их возможный рост позволят им увеличить производство.

Добыча сырой нефти в США сокращается с апреля 2015 г., когда она составила рекордные 9,6 млн барр. в день. Однако в последние месяцы ситуация стабилизировалась: согласно данным EIA, с начала июля добыча держится на уровне 8,4–8,5 млн. Компаниям удалось снизить издержки и повысить производительность. Подъем цен на WTI к диапазону $40–50 за баррель, где они находятся с апреля, позволил им даже начать вводить в эксплуатацию новые буровые установки. По информации Baker Hughes, длительный период их сокращения закончился в конце мая, после чего количество буровых выросло с 404 до 522.

Лучшие скважины на сланцевых месторождениях рентабельны даже при цене ниже $20 за баррель, оценивает Wood Mackenzie. В Permian Basin на западе Техаса есть области, где для рентабельности добычи достаточно примерно $40 за баррель. А при изменении цены с $40 до $50 ситуация меняется кардинально. Chevron недавно сообщила, что при $40 она может разрабатывать с прибылью примерно 1300 скважин в Permian Basin, а при $50 – уже 4000. Один из пионеров сланцевой революции – компания EOG Resources в августе пообещала наращивать добычу на 10–20% в год при цене $50–60. EIA прогнозирует, что добыча в США почти весь следующий год будет держаться на уровне 8,5–8,6 млн барр. в день.

Активность сланцевых добытчиков в США, с одной стороны, помогает им отбирать долю рынка у ОПЕК, с другой – ограничивает рост цен, являясь дополнительным источником предложения нефти на рынке.

Сделав ставку на рост добычи, ОПЕК ничего не достигла. Не факт, что и на сей раз, ограничивая добычу, она сможет повлиять на ситуацию, рассуждает топ-менеджер крупной российской нефтяной компании. Тем более что картель пока всего лишь изменил риторику, но не инвестиции в добычу, добавляет он.

ОПЕК проигрывает войну за долю рынка и капитулировала из-за финансового стресса в странах картеля, вызванного низкими ценами на нефть, полагают Адам Лонгсон и другие аналитики Morgan Stanley. Явным же победителем, по их мнению, стал сектор сланцевой добычи в США. Более ранняя балансировка рынка и преждевременный рост цен могут стимулировать добычу в США; искусственно предоставив не входящим в картель добытчикам возможность нарастить производство и, таким образом, заработать дополнительные деньги, «ОПЕК, вполне вероятно, повысила перспективы увеличения предложения в мире, отложила на более поздний срок нормализацию ситуации на рынке» и снизила потенциальный уровень цен в 2018–2019 гг. Кроме того, отмечает Morgan Stanley, американские производители, воспользовавшись более высокими ценами, могут в ближайшее время захеджировать поставки WTI (контракты на конец 2017 г. и конец 2018 г. сейчас стоят $50–55 за баррель). Так же они поступили в июне, когда цена на ближайший фьючерс была около $50 (в пятницу он стоил $48,2), и в июне 2015 г. при цене около $60.

«Тот, кто считает, что это [решение в Алжире] возвращение к прежнему доминированию ОПЕК, должен серьезно оценить новые обстоятельства в мире, где есть сланцевая добыча и низкий рост спроса», – настаивает директор отдела анализа мировых сырьевых рынков Citigroup Эдвард Морс.