«Роснефть» просит более мягкий налоговый режим для месторождения в Охотском море

«Роснефть» попросила правительство поддержать Северо-Венинское месторождение (запасы – 35,4 млрд куб. м газа) в Охотском море, которое она разведывает вместе с Sinopec, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Просьба была еще в прошлом году, правительство поручило ее проработать, а недавно «Роснефть» конкретизировала предложение, рассказывают они. Компания просит уточнить поправки в Налоговый кодекс, которые были приняты в конце 2015 г. Они описывают понятие «новое морское месторождение», рассказывают чиновник и еще два человека, близких к участникам совещаний в Минэнерго.

«Роснефть» не хочет, чтобы Северо-Венинское попало в категорию новых морских месторождений, налоговый режим для которых хуже, чем текущий режим для месторождений Охотского моря. Разработчики новых морских месторождений должны платить НДПИ на газ и конденсат в размере 15% выручки от продажи газа таких месторождений, а в текущем налоговом режиме к НДПИ применяется льготный коэффициент 0,1, объясняет один из собеседников. Если налоговый режим для Северо-Венинского будет сохранен, сумма его налоговых платежей снизится в 10 раз, подсчитал замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач.

Поправки, которые просит уточнить «Роснефть», пролоббировал «Газпром» для своего Киринского месторождения в Охотском море.

Шесть лет до добычи Северо-Венинское месторождение в рамках проекта «Сахалин-3» разрабатывает ООО «Вениннефть». У Sinopec 25,1%, остальное у «Роснефти». Добыча здесь может начаться в 2022 г. Месторождение должно стать одним из источников газа для будущего «Дальневосточного СПГ» «Роснефти».

До поправок к новым морским относились месторождения, где промышленная добыча началась позже 1 января 2016 г., а теперь из их числа исключаются месторождения в южной части Охотского моря со степенью выработанности запасов на 1 января 2015 г. менее 5%, лицензией, выданной до 1 января 2009 г., и начальными запасами газа на 1 января 2014 г. до 170 млрд куб. м. С помощью поправок «Газпром» сэкономит 30 млрд руб. за семь лет, оценивал Илья Трунин, в то время занимавший пост директора департамента Минфина, сейчас – замминистра финансов.

Но у «Роснефти» возникла проблема из-за того, что поправки написаны нечетко, не ясно, о какой лицензии идет речь. Если учитывать лицензию на разведку Северо-Венинского от 2003 г., месторождение подпадает под исключение, а если лицензию на добычу от 2014 г. – переходит в новые морские. В законе нужно уточнить, что речь идет именно о первой лицензии, пересказывают предложение компании собеседники.

«Роснефть», по сути, просит льготу для Северо-Венинского, но пока не представила расчеты, так что Минфин сомневается в ее необходимости, рассказывают два собеседника. Представитель Минфина не ответил на запрос, «Роснефти» – отказался от комментариев. Минэкономразвития рассматривает вопрос о мерах господдержки для Северо-Венинского месторождения, говорит его представитель. Минэнерго направило позицию в правительство, говорит его представитель, не уточняя, в чем она заключается.

Северо-Венинское слишком маленькое и добыча газа здесь пока нерентабельна – вот «Роснефть» и просит льготы, говорит человек, близкий к компании. С учетом размера проекта экономия будет не слишком велика, но «Роснефть» всегда старается максимизировать прибыль, констатирует старший аналитик «Атона» Александр Корнилов.