Минфин предлагает финансировать разработку Ил-114 и Ил-96 от доходов «Роснефтегаза»

Денег на разработку самолетов Ил-114 (на фото), Ил-96 и двигателя ПД-35 в отраслевой госпрограмме нет

Денег на это в отраслевой госпрограмме не заложено

Статья опубликована в № 4174 от 04.10.2016 под заголовком: Деньги на самолеты ищут в «Роснефтегазе»

Минфин предложил внести в уставный капитал Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; около 96% у государства) и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК; 100% у «Ростеха») средства от дивидендов «Роснефтегаза», если госкомпания заплатит в бюджет свыше 36 млрд руб. дивидендов, следует из проекта поправок в бюджет на 2016 г. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Размер взноса будет в пределах этого превышения, а также сверх поступлений, связанных с реализацией пакета акций «Роснефти». Государство планирует продать 19,5% «Роснефти». Предварительная оценка пакета – $11 млрд.

Предполагается, что эти деньги ОАК направит на модернизацию регионального самолета Ил-114 и разработку широкофюзеляжного самолета Ил-96-400М, а ОДК – на разработку двигателя большой тяги ПД-35.

ОАК по поручению президента Владимира Путина занимается модернизацией самолета Ил-114 (вместимость – 64 кресла, выпущен в 1980-е) и разработкой на базе пассажирского самолета Ил-96-300 и грузового Ил-96-400 широкофюзеляжного самолета Ил-96-400М (свыше 400 кресел). Каждая из программ стоит примерно по 50 млрд руб. Ил-114 планируется выпустить 50–100 шт., Ил-96 – 6 шт., окупить вложения это не позволит, но поможет решить локальные задачи: несколько широкофюзеляжных судов нужны госструктурам, в том числе для борта № 1, региональные самолеты обновят парк российских авиакомпаний, рассказывали федеральные чиновники.

Совместные инвестиции 13-20 миллиардов долларов столько будет стоить разработка российско-китайского широкофюзеляжного самолета, говорил летом президент ОАК Юрий Слюсарь (цитата по «Интерфаксу»). Декларация о намерениях по проекту подписана в этом году, исполнитель со стороны России – ОАК, со стороны Китая – компания COMAC

ОДК разрабатывает двигатель ПД-35 для совместного российско-китайского широкофюзеляжного самолета (см. врез), разработка которого еще не начата, в будущем он должен стать конкурентом единственным производителям судов такого типа Airbus и Boeing.

Денег на эти три проекта в госпрограмме «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 гг.» не заложено, знают федеральный чиновник и человек, близкий к ОАК. Представитель Минпромторга предложил за комментариями обратиться в Минфин, представитель последнего на запрос не ответил. Это поручение президента, его надо выполнять, предложен такой вариант, но не факт, что он станет решением, говорит федеральный чиновник.

По итогам 2015 г. «Роснефтегаз» заплатил 36 млрд руб. дивидендов. Чиновники обсуждают выплату госкомпаниями промежуточных дивидендов, решения нет. «Получение дополнительных дивидендов от «Роснефтегаза» возможно, но нефтегазовые госкомпании крайне неохотно расстаются с деньгами», – рассуждает директор Small Letters Виталий Крюков. «Роснефть» и «Роснефтегаз» (владеет 69,5% «Роснефти») на запросы не ответили.

Общая потребность проекта по созданию нового поколения двигателей большой тяги (от 20 до 50 т) – около 180 млрд руб. в течение 10 лет, потребность на этот год – 1,5 млрд руб., на следующий – 1,8 млрд руб., говорит представитель ОДК. Представитель ОАК разбивку финансирования по годам не раскрывает.