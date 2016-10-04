Gunvor начинает торговать нефтепродуктами, газом и битумом в США

Gunvor привлекла кредит на открытие компании в США, которая займется торговлей нефтепродуктами, газом и битумом

Статья опубликована в № 4174 от 04.10.2016 под заголовком: Gunvor открылась в США

Сырьевой трейдер Gunvor привлек $500 млн для поддержки нового трейдингового бизнеса в США. Компания Gunvor USA LLC в Хьюстоне (Техас) будет в первую очередь заниматься торговлей нефтепродуктами, природным газом и битумом, говорится в пресс-релизе Gunvor.

Открытие офиса – часть стратегии расширения географии присутствия Gunvor, пояснил представитель компании. «У компании не было трейдингового офиса в США, который стал бы важным производителем энергоресурсов», – отметил он. Представительство в Хьюстоне открылось в августе и уже занимается торговлей, в нем работает 10 сотрудников, добавил он. Планы относительно объемов продаж, источники продукции и покупателей представитель Gunvor раскрыть отказался.

Gunvor USA LLC – непрямая дочерняя структура Gunvor Group Ltd., одного из крупнейших независимых сырьевых трейдеров в мире, говорится в сообщении компании. До открытия техасского офиса у Gunvor уже были активы в США. Через американскую «дочку» Pinesdale LLC трейдер владеет «значительной долей» в Signal Peak Energy, которая занимается добычей энергетического угля, а также имеет доступ к железной дороге и порту.

Торговая компания Gunvor была основана в 1997 г. Геннадием Тимченко и Торбьорном Торнквистом. В 2014 г. США ввели санкции против Тимченко. Накануне их объявления последний продал свой пакет Торнквисту.

Компания закрытая, непубличная, характеризует Gunvor портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Больше всего Gunvor представлена в Европе, открытие офиса в США, возможно, означает расширение деятельности, говорит он.

Gunvor Group Ltd. Сырьевой трейдер

Акционеры: Торбьорн Торнквист (78%), остальное принадлежит менеджменту компании.

Выручка (2015 г.) – $64 млрд,

Чистая прибыль – $1,25 млрд.

В марте Gunvor подтвердила планы отгружать нефть из США через техасский порт Freeport на терминал Панамы, где компания владеет миноритарной долей, сообщал «Интерфакс». В 2015 г. США сняли санкции на экспорт своей нефти.

Прежде основную выгоду Gunvor получала от поставок российской нефти, напоминает Вахрамеев. В сентябре 2012 г. агентство Reuters сообщало о снижении доли трейдера с 40 до 15%.

«Трейдерский бизнес очень сложный, низкомаржинальный, – продолжает Вахрамеев. – Не думаю, что доходность на американском рынке будет такая же, как от поставок российской нефти». Американский рынок природного газа ликвидный и высококонкурентный – для трейдера имеет смысл участвовать, добавляет аналитик «Атона» Александр Корнилов. Америка постепенно превращается в крупного экспортера нефти, газа и нефтехимии, поэтому этот рынок может быть интересен Gunvor, полагает директор Small Letters Виталий Крюков.