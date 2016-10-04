Китайские инвесторы могут выкупить контроль в футбольном клубе Palermo

В сезоне 2006/07 г. Palermo занял 5-е место в серии А, это стало высшим достижением клуба за время его существования

Контрольный пакет футбольного клуба Palermo, выступающего в высшем дивизионе итальянской футбольной лиги – серии А, в течение месяца будет продан пулу китайских инвесторов. Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere dello Sport заявил президент и основной владелец Palermo Маурицио Дзампарини. Китайцы, по его словам, приобретут 65–75% акций клуба, стоимость сделки составит 200 млн евро. «Мы встречались с фондом, у которого есть офисы в Лондоне, Дубае и Китае <...> Потенциальные покупатели хотят построить новый стадион и тренировочный центр», – сказал Дзампарини.

Дзампарини согласно условиям сделки сохранит за собой миноритарный пакет акций. «Я люблю футбол и люблю Palermo. Но я устал, пришло время задуматься о будущем клуба», – заявил Дзампарини изданию.

Дзампарини в 2002 г. стал единоличным владельцем Palermo, основанного в 1900 г., и в истории клуба наступила новая эра. В 2004 г. команда впервые за 30 лет вышла в серию А. В сезоне 2006/07 г. Palermo занял 5-е место в серии А, это стало высшим достижением клуба за время его существования. Сезон 2015/16 г. ознаменовался для клуба несколькими заменами тренеров. После семи туров серии А сезона 2016/17 клуб находится на 18-м месте из 20.

Переговоры о продаже клуба Paler­mo идут давно, сообщает Reu­ters. Потенциальными покупателями назывались американские и китайские инвесторы, согласно Gazzetta dellо Sport. Но в ходе переговоров американские инвесторы отказались от сделки, и приоритет перешел к китайским компаниям. Кто именно готов приобрести контроль в Palermo, Дзампарини не сообщил. Запрос «Ведомостей» в футбольный клуб остался без ответа.

Ранее в 2016 г. китайские инвесторы стали владельцами нескольких ведущих итальянских клубов. В августе холдинг Finin­vest, принадлежащий семье Сильвио Берлускони, договорился о продаже 99,93% ФК Milan консорциуму во главе с Sino-Europe Sports Investment Management Changxing за 740 млн евро. За два месяца до этого основной соперник Milan – Inter Milan был куплен китайским розничным гигантом Suning Commerce Group, который заплатил 270 млн евро за долю в 70% в клубе.

Интерес китайских компаний к европейским футбольным клубам связан с политикой Китая, направленной на повышение популярности футбола в стране, отмечает China Daily. Кроме того, стоимость итальянских футбольных клубов относительно низка – например, по сравнению с клубами немецкой бундеслиги. Также немаловажно, что владельцы итальянских клубов не требуют оставлять за собой 50% плюс 1 акция, как это делают многие собственники других европейских клубов, напоминает China Daily.