Миллер и Полтавченко оценили успехи импортозамещения в газовой отрасли

4 октября в Санкт-Петербурге открылся VI Петербургский международный газовый форум. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко начали деловую программу форума с обхода выставки.

В этом году выставка посвящена новому оборудованию для газовой отрасли, которое производят российские предприятия в рамках программы импортозамещения. Участники обхода изучили фонтанную арматуру и станцию управления ею, проследовали к стенду ЧТПЗ. Кроме того, они посмотрели на компрессоры, которые до недавнего времени безальтернативно поставляли в Россию из Канады и США.

«Газпром трансгаз Екатеринбург» представил мобильный комплекс по производству и выдаче сжиженного природного газа.

«Давно не проводилось выставок с "железками", в основном информация. Люди забывают, что это непростое оборудование, непростая работа», – обсуждали участники осмотра.

На стенде «Газпром газомоторное топливо» в режиме телемоста были запущены 14 АГЗС в шести регионах. Первая в ДВО газовая заправка открылась в Южно-Сахалинске. Следом подключились Томск, Уфа, Ставрополье, Воронежская область, Великий Новгород.

Закончив осмотр, участники форума отправились на пленарное заседание «Газовая отрасль: энергетическая основа мировой экономики».