Совет директоров «Роснефти» одобрил крупную сделку

1 октября совет директоров «Роснефти» одобрил проведение существенной сделки, подлежащей согласованию представителями основных акционеров, сообщила компания. «Сделка была одобрена членами совета директоров «Роснефти» единогласно. Детали сделки будут объявлены в установленном требованиями раскрытия порядке».

Устав компании «Роснефть» требует вынесения и одобрения на совете директоров сделок, создающих обязательства и (или) предполагающих расходы «Роснефти» в размере, превышающем $1,5 млрд. Два источника, близких к компании, сообщили «Интерфаксу», что на совете директоров было одобрено участие «Роснефти» в приватизации «Башнефти». Схема финансирования на совете не рассматривалась. Представитель это не комментирует.

«Роснефть» не будут ограничивать в допуске к приватизации «Башнефти», говорил первый зампред правительства Игорь Шувалов.

Сделка по приватизации «Башнефти» готова к проведению в октябре, сказал в понедельник министр экономического развития Алексей Улюкаев (его цитирует «Интерфакс»). По его словам, ранее инвестконсультант рекомендовал продажу всего госпакета одним лотом стратегическому инвестору.

Госпакет «Башнефти» (50,08%) предварительно оценен в 297–315 млрд руб. Претендентов много. Кроме «Роснефти» интерес проявили «Лукойл», «Татнефть», Независимая нефтегазовая компания Эдуарда Худайнатова, «Русснефть» Михаила Гуцериева, Фонд «Энергия», Антипинский НПЗ , «Татнефтегаз», РФПИ.