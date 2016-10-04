Гендиректор петербургского «Водоканала» Феликс Кармазинов уходит в отставку

Феликс Кармазинов уходит с поста гендиректора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Кармазинов написал заявление об увольнении по собственному желанию, его подписал глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, сообщают ГУП и представитель комитета. Последний день работы Кармазинова - 6 октября, в этот день ему исполняется 73 года. Исполняющим обязанн­ости гендир­ектора с 7 октября бу­дет заместит­ель гендире­ктора ГУПа Евг­ений Целиков­.

Феликс Кармазинов родился в Кронштадте, окончил ленинградский институт водного транспорта. Он работал на Кронштадтском морском заводе , был первым заместителем председателя Кронштадтского райисполкома, секретарем Кронштадтского райкома КПСС, председателем исполкома Кронштадтского Совета народных депутатов. «Водоканал» он возглавил в 1987 г. В 2015 г. Кармазинов покинул наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург», членом которого был с мая 2006 г.

Для ухода были личные причины, полагает знакомый Кармазинова. Претенденты на директорский пост периодически появлялись, но Кармазинов оставался на своем месте - он смог найти общий язык со всеми руководителями города почти за 30 лет, вспоминает он. Для предприятия отставка будет серьезным испытанием, сотрудники очень уважают Кармазинова, несмотря на то что работать с ним не всегда просто, замечает он: «Но какое еще предприятие напрямую ассоциируется с именем директора, как «Водоканал».

Карамазинов все время пытался внедрять инновации и модернизировать производство, говорит другой его знакомый. С потребительской точки зрения он много сделал для города: качество воды значительно улучшилось за время его руководства. Кармазинов - один из самых опытных руководителей в стране, он долго работал с Целиковым и оставляет его в качестве своего преемника, добавляет собеседник «Ведомостей». По его прогнозу, серьезных изменений в работе «Водоканала» ожидать не стоит.

С «Водоканалом» у застройщиков никогда не было проблем: сроки и условия подключения были предсказуемыми и всегда выполнялись, говорит один из городских девелоперов. Кармазинов сдерживал рост тарифов и только за одно это его уважали представители бизнес-структур, добавляет он, уточняя, что общаться с Кармазиновым не очень просто. Для «Водоканала» настал момент неопределенности: сейчас предприятие требует больших инвестиций для развития новых территорий, для перехода на 100%-ную очистку всех стоков и повышения качества воды - это огромные деньги и понятные проблемы, не факт, что с этими задачами справится новый гендиректор, говорит он. Главное чтобы «Водоканал» не превратился в «Ленэнерго» двухгодичной давности, когда подключение затягивалось на годы, а деньги хранились на банковских депозитах, опасается собеседник «Ведомостей».

В числе достижений Кармазинова на сайте «Водоканала» указаны реконструкция Центральной станции аэрации, запуск в 2007 г. двух новых заводов по сжиганию осадка сточных вод и строительство продолжения Главного канализационного коллектора, уровень очистки сточных вод в городе составляет 98,5%.