Минфин отучит табачные компании запасаться сигаретами

Минфин предлагает отучить производителей сигарет делать складские запасы продукции в IV квартале перед очередным повышением акцизов на табачную продукцию. Для этого министерство подготовило поправки в статью 193 Налогового кодекса («Ведомости» ознакомились с проектом). В частности, Минфин предлагает дополнить статью следующим пунктом: «В отношении сигарет и папирос, реализуемых налогоплательщиками на территории Российской Федерации с 1 октября по 31 декабря каждого календарного года, объем которых превышает в любом из указанных месяцев среднемесячный объем реализации данных подакцизных товаров в предыдущем календарном году, специфические ставки акцизов <...> умножаются на коэффициент 1,05». В проект основных направлений налоговой политики на 2017–2019 гг. внесен коэффициент 1,3 («Ведомости» ознакомились с документом). Эту цифру подтвердил чиновник финансово-экономического блока. То есть ставка акциза увеличится на 30%.

Вопрос действительно обсуждается, подтвердил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Данная норма, по его словам, необходима для того, «чтобы производители сигарет перестали заниматься налоговой оптимизацией». «В IV квартале [каждого] года перед ожидаемой с I квартала следующего года плановой индексацией ставок акциза они [табачные компании] резко наращивают производство и в дальнейшем весь I квартал распродают указанную продукцию уже с оптовых складов, снижая производство подакцизной продукции», – пояснил Сазанов. Размер ставки он комментировать не стал.

Подобная практика наиболее ярко выражена в табачной промышленности, уточнил Сазанов, поэтому эффективность данной меры решено протестировать именно на них. В Минэкономразвития, заявил его представитель, данные предложения Минфина не поступали.

На 2016 г. акциз на сигареты составляет 1250 руб. плюс 12% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1680 руб. за 1000 штук. По данным Федерального казначейства, в 2016 г. доходы от производства табачной продукции в России составили 379 млрд руб. (+21% год к году). Согласно действующей редакции Налогового кодекса в 2017 г. производители сигарет будут платить не менее 1930 руб. Правда, в 2017 г. Минфин намерен дополнительно проиндексировать акцизы на табачные изделия на 10%, заявил заместитель министра финансов Илья Трунин в начале октября в интервью журналу «Коммерсантъ-деньги».

Создание товарных запасов в конце года – законная общепринятая практика, напоминает директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый. Пик производства приходится на последние месяцы года во многом из-за длинных январских каникул, когда оборудование на заводах проходит профилактический ремонт, объясняет он. C нового года меняются условия отгрузок для поставщиков и происходит запланированный рост цен из-за повышения акцизов, добавляет представитель Imperial Tobacco Александр Александров, чтобы не допустить резкого роста цен на продукцию, табачные компании стараются планомерно распределять налоговую нагрузку в течение года.

Мера, предлагаемая Минфином, не даст желаемого эффекта для бюджета, уверен Александров. Чистый экономический эффект от равномерного распределения реализации табачной продукции в 2014–2015 гг. составил бы порядка 1,5–2 млрд руб., но существенным образом усложнил бы администрирование сбора акциза, затраты на которое могут превысить потенциальный выигрыш, считает он. Для гарантированного и беспроблемного поступления дополнительных бюджетных доходов было бы логичнее вместе с предлагаемой 10%-ной индексацией специфических ставок в 2017 г. увеличить адвалорную ставку на 0,5 процентного пункта. Это дало бы в бюджет дополнительные 15 млрд руб., а не 1,5 млрд руб., причем без проблем, связанных с дополнительным администрированием, подсчитал Александров.

JTI с пониманием относится к цели данного нововведения, говорит его представитель. Однако, по его словам, в компании хотели бы лучше понимать действие этого механизма, в том числе с точки зрения его эффективности.

Если механизм окажется успешным, с 2018–2019 гг. планируется его распространение и на иные подакцизные товары, заявил «Ведомостям» Сазанов. До 2014 г., когда акциз на крепкий алкоголь ежегодно повышался на 20–30%, по аналогичному принципу работали все производители водки и крепких напитков, напоминает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Необходимость в такой практике отпала после замораживания акциза на алкоголь в размере 500 руб. за литр безводного спирта на 2015–2016 гг., отмечает он. В 2017 г. Минфин планирует индексировать ставку акциза на алкоголь на уровень инфляции или на 23 руб. до 523 руб. Это несущественное повышение, поэтому на работу отрасли оно влияния не окажет, уверен Дробиз.