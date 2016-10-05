LVMH покупает производителя чемоданов Rimowa за 640 млн евро

Основанная в 1898 г. Rimowa – один из ведущих производителей дорогих чемоданов в Европе

Французская группа Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) объявила о покупке 80% немецкого производителя чемоданов с характерным ребристым корпусом Rimowa. Продает пакет президент и правнук основателя Rimowa Дитер Морзек, возглавляющий ее на протяжении 44 лет. Сумма сделки – 640 млн евро ($716 млн), говорится в сообщении LVMH. Сделку планируется закрыть до конца января 2017 г., отмечается там же.

Основанная в 1898 г. Rimowa – один из ведущих производителей дорогих чемоданов в Европе. Компания прославилась в том числе благодаря использованию инноваций в своем бизнесе. Так, в 1937 г. Rimowa первые в мире создала чемодан из авиационного алюминия, который характеризуется высокой пластичностью и хорошей коррозионной стойкостью, а в 2000 г. – из другого легкого и высокопрочного материала – поликарбоната. По собственным данным, в 2015 г. выручка Rimowa выросла на 28% до 350 млн евро. По итогам 2016 г. компания прогнозирует, что ее оборот превысит 400 млн евро.

LVMH ищет бренды с историей и с собственной сформированной нишей на рынке, так как понимает, что приобретение подобных компаний положительно скажется на развитии группы, цитирует Bloomberg аналитика Sanford C. Bernstein Марио Ортелли.

Группа LVMH создана в 1987 г. путем слияния Moеt Hennessy и Louis Vuitton. LVMH – мировой лидер на рынке предметов роскоши. Среди самых известных в ее портфеле – Louis Vuitton, Christian Dior, Guerlain, Chaumet, Tag Heuer, Dom Perignon, Moеt & Chandon, Hennessy и др. Выручка LVMH в первом полугодии 2016 г. выросла на 3% год к году до 17,2 млрд евро, чистая прибыль, относящаяся к группе, увеличилась на 8% за этот же период до 1,7 млрд евро.

Средняя стоимость чемоданов Rimowa – около $400, что почти в 2 раза меньше средней стоимости аналогичных товаров у группы LVMH, отмечается в обзоре RBC Europe. Правда, по собственным данным LVMH, большая часть ее выручки формируется за счет продажи товаров массового потребления.

Что касается Rimowa, то нахождение в составе LVMH позволит компании увеличить свое присутствие в торговых сетях и повысить свой рекламный потенциал благодаря возможностям группы, отмечает Ортелли.

Морзек сохранит 20% Rimowa и будет управлять ею вместе с Александром Арно, 24-летним сыном владельца LVMH.