Российские производители индейки быстро расширяют производство

Группа компаний (ГК) «Дамате» Наума Бабаева до 2018 г. вложит 12,8 млрд руб. в расширение действующего производства индейки, сообщила группа. Это позволит увеличить производственные мощности с 60 000 до 100 000 т мяса индейки в убойном весе в год.

По итогам 2015 г. «Дамате» уже занимала 2-е место среди производителей индейки в России, отгрузив 34 700 т мяса. Производство растет: в январе – сентябре этого года «Дамате» произвела 44 500 т индейки. Первый игрок на этом рынке – ГК «Евродон» ростовского бизнесмена Вадима Ванеева, эта компания произвела в 2015 г. 37 500 т индейки. За первые девять месяцев года рынок индейки России в оптовых ценах составил около 25 млрд руб., подсчитали «Ведомости» на основании данных консалтинговой компании Agrifood Strategies. По ее оценке, за этот период в стране было произведено 135 000 т мяса индейки и примерно столько же поставлено на переработку.

Бабаев основал «Дамате» в 2012 г., тогда он привлек кредит Россельхозбанка. Расширение производства профинансировал этот же банк, он предоставил компании кредит на 11 млрд руб., следует из сообщения Россельхозбанка. Условия кредита не раскрываются. С учетом последнего кредита суммарные инвестиции в проект составят 25,6 млрд руб., из них 24 млрд – средства банка, остальное – собственные средства компании, уточнили обе стороны.

Привлеченные деньги «Дамате» потратит на увеличение почти вдвое мощности инкубатора до 19,4 млн яиц, строительство новых птичников, расширение элеватора и т. д., говорится в сообщении компании.

«Дамате» расширяет производство, поскольку потребление индейки в России постоянно растет и рынок далек от насыщения, объясняет Бабаев. Он не исключает, что после выхода на производство в 100 000 т готовой продукции вновь будет расширять мощности.

Ванеев не согласен с такой оценкой. По его словам, объем производства растет гораздо быстрее, чем внутреннее потребление. Индейка все-таки нишевый продукт, указывает Ванеев. За последние полтора года мощности самого «Евродона» выросли почти в 3 раза, говорит он: в этом году компания выпустит 70 000 т индейки в живом весе (около 60 000 т в убойном весе. – «Ведомости»), а в следующем расширит производство до 100 000 т.

В этом году продажи мяса индейки в России увеличатся примерно на 30% (почти до 195 000 т), в 2017 г. – еще на 20–25%, прогнозирует президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

В результате перепроизводства цены на индейку стагнируют в течение всего 2016 года, настаивает Ванеев. Давлеев подтверждает, что цены на индейку с начала года стабилизировались и начали снова расти на 2–3% в неделю в последний месяц. Он связывает это как с увеличением спроса на такое мясо, так и с ростом оптовых цен на свинину, говядину и курятину.

Ванеев полагает, что в условиях быстрого насыщения российского рынка необходимо развивать экспорт. Сейчас «Евродон» ведет переговоры с потенциальными импортерами, рассказал он. «Дамате», по собственным данным, начала экспортировать индейку осенью 2015 г. и уже наладила отношения с покупателями в Гонконге, Вьетнаме, Сербии, на Гаити и в странах Западной Африки. Летом 2016 г. компания начала экспорт мяса индейки в страны Евросоюза. Наличие разрешений на экспорт «предоставляет достаточно широкое поле для маневрирования», считает владелец «Дамате». Сейчас экспорт индейки из России минимален – он составит всего около 400 т в 2016 г., прогнозирует Agrifood Strategies.