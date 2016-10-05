Директора «Роснефти» единогласно одобрили сделку более чем на $1,5 млрд.

Первого октября совет директоров «Роснефти» одобрил существенную сделку, которая подлежит согласованию с представителями основных акционеров, сообщила компания. «Сделка была одобрена членами совета директоров «Роснефти» единогласно. Детали сделки будут объявлены в установленном требованиями раскрытия порядке», – говорится в сообщении «Роснефти».

По уставу компании совет директоров должен одобрять сделки, которые создают обязательства и (или) влекут расходы «Роснефти» в размере больше $1,5 млрд. Два источника, близких к компании, сообщили «Интерфаксу», что на совете директоров было одобрено участие «Роснефти» в приватизации «Башнефти». Подтвердить это «Ведомостям» не удалось. Схема финансирования на совете не рассматривалась. EY оценивала долю государства в «Башнефти» в 306 млрд руб. Представитель «Роснефти» отказался это комментировать.

Если балансовая стоимость «Башнефти» больше 50% стоимости «Роснефти», сделку нужно одобрять на собрании акционеров, если меньше – достаточно единогласного решения совета директоров, говорит адвокат «Юков и партнеры» Марк Каретин. Балансовая стоимость «Башнефти» на конец июня 2016 г. – 419,3 млрд руб., «Роснефти» – 9,3 трлн руб.

Кто одобрил сделку В совет директоров «Роснефти» входят Сечин, помощник президента Андрей Белоусов, министр энергетики Александр Новак, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, независимые директора Олег Вьюгин и Дональд Хамфриз, два представителя ВР, в том числе президент ВР Роберт Дадли. Из девяти пять членов голосуют по директиве правительства.

Правительство готово было продать госдолю в 50,08% капитала «Башнефти» в этом году, но летом приватизация была отложена. Правительство и «Роснефть» поспорили, может ли компания участвовать в приватизации, ведь фактически она также является госкомпанией. Чиновники утверждали, что нет. «Роснефть» в ответ требовала директиву, которая запрещала бы ей покупать «Башнефть». Спор прекратил президент Владимир Путин, который сказал, что «Роснефть» и любых других участников дискредитировать нельзя, так как важно, кто из них даст больше денег. Самую большую цену, по данным Bloomberg, предложила «Роснефть» – $5 млрд. Представитель компании это не комментировал.

Правительство возобновляет приватизацию «Башнефти» и теперь «Роснефть» не будут ограничивать в допуске к сделке, заявил недавно первый зампред правительства Игорь Шувалов. Постановление правительства о начале процедуры приватизации должно было появиться уже 30 сентября. На следующий день, как следует из сообщения «Роснефти», компания одобрила свое участие в приватизации. Госпакет «Башнефти» может быть продан в октябре, заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев.

«Роснефть» может быстро профинансировать сделку за счет денежных средств на счетах ($22 млрд по итогам шести месяцев), говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. У компании большая инвестпрограмма, обязательства по погашению долгов и дивидендам, но даже с учетом расходов «Роснефти» хватит денег на сделку, оценивает он. Компания продает почти половину «Ванкорнефти» (49,9% после завершения всех сделок), которая примерно стоит как госдоля в «Башнефти», если судить по первой сделке с ONGC ($1,27 млрд за 15%), напоминает Полищук. Кроме того, «Роснефть» продала индийским компаниям и BP почти половину «Таас-Юрях» (разрабатывает Среднеботуобинское месторождение), напоминает он. Продажа 49,9% в «Таас-Юрях» может принести «Роснефти» $1,9 млрд, если судить по первой сделке с BP.