«Амурметалл» не удалось продать за 3 млрд рублей

Единственный дальневосточный металлургический завод «Амурметалл» с 2013 г. находится в процедуре банкротства, а с сентября 2015 г. кредиторы и конкурсный управляющий пытаются продать его активы на аукционе. Но сделать это пока не удается: если год назад не нашлось ни одного покупателя на предприятие за 8,2 млрд руб., то в сентябре этого года никто не согласился купить его за 3 млрд руб.

Летом на «Амурметалл» было три претендента: хабаровская «Торэкс», группа компаний «Север» и ООО «Петропавловск – черная металлургия» (входит в группу IRC), писал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. К концу сентября претендентов осталось двое – «Торэкс» и ГК «Север», рассказал «Ведомостям» министр транспорта и промышленности Хабаровского края Богдан Мусянович. Но ни один не подал заявку на торги, которые завершились 30 сентября, отмечает представитель Сбербанка, которому «Амурметалл» должен 2,4 млрд руб. (общий долг на конец июня 2016 г. был 34 млрд руб., из них просроченная задолженность – 30 млрд). Самый крупный кредитор – ВЭБ, на него приходится 5,4 млрд, Газпромбанку компания должна 2,5 млрд, а Erste Bank и Commerzbank кредитовали компанию на 1,8 млрд и 1,2 млрд руб. соответственно, следует из раскрытия предприятия.

«Амурметалл» Производитель стали

Выручка (РСБУ, первое полугодие 2016 г.) – 3 млрд руб.,

Убыток – 981 млн руб.

Теперь цена за «Амурметалл» снижена до 2,5 млрд руб. Заявки принимаются до 28 ноября, говорится в карточке торгов. Что будет, если на предприятие не найдется покупатель, представители Сбербанка, Газпромбанка и ВЭБа не говорят. Если никто не купит предприятие на торгах, кредиторы могут оставить имущество за собой пропорционально размеру требований к должнику, отмечает партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

Продать кому-либо «Амурметалл» (на нем работает 3400 человек) будет трудно, полагает директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов: «Амурметалл» использует металлолом для производства арматуры (его доля в себестоимости – около 60%), металлолом стоит около $200 за 1 т, тогда как арматура – $330 за 1 т. При текущих ценах это вполне рентабельно, но проблема в том, что реализовать такой объем предприятию негде: весь Дальневосточный федеральный округ потребляет в год менее 350 000 т сортового проката, говорит Худалов. При этом транспортные издержки делают сталь «Амурметалла» неконкурентной уже в Иркутске.