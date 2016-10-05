Стоимость первой в мире плавучей АЭС на Чукотке оценивается в 30 млрд рублей

Строительство первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» в Певеке (Чукотка) оценивается примерно в 30 млрд руб., рассказал глава дирекции «Росэнергоатома» Сергей Завьялов. «Около 22 млрд руб. составляет стоимость головного плавучего энергоблока. Кроме того, в соответствии со сметным расчетом затраты на береговые сооружения составляют семь с небольшим миллиардов», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). По словам Завьялова, значительно повышают стоимость береговых сооружений сильная ледовая нагрузка и шквалистые ветры.

Строительство плавучего энергоблока ведется на Балтийском заводе с 2008 г. ПАТЭС состоит из двух судовых реакторов КЛТ-40С, которые используются на атомных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач». Мощность станции составляет 70 МВт. В 2010 г. энергоблок был спущен на воду. Летом 2016 г. на нем начались швартовые испытания, которые продлятся до ноября 2017 г. Затем по Северному морскому пути ПАТЭС будет доставлена в порт Певек. Ввод станции в эксплуатацию намечен на 2019 г.

Во вторник «Росэнергоатом» сообщил, что приступил к сооружению береговой инфраструктуры.

После этого ПАТЭС станет самой северной в мире атомной станцией. Сейчас этот статус принадлежит Билибинской АЭС (мощность – 48 МВт, введена в 1974 г.), на замену которой должен прийти «Академик Ломоносов». Срок вывода Билибинской АЭС из эксплуатации синхронизирован с запуском ПАТЭС. В конце 2015 г. «Росатом» заявлял о планах строительства не менее семи плавучих атомных станций.

Интерес к таким проектам проявляют как российские, так и зарубежные инвесторы, сказал «Ведомостям» представитель «Росэнергоатома». До сих пор все упиралось в то, какие результаты покажет референтный образец в Певеке, в 2019 г. он будет запущен и тогда можно будет оценить экономику этого проекта, рассказывает представитель компании. По его словам, именно тогда переговоры по остальным проектам возобновятся и перейдут в активную стадию.

«Росэнергоатом» Оператор атомных электростанций

Акционеры: «Атомэнергопром» (91,61%), «Росатом» (8,39%).

выручка (РСБУ, 015 г.) – 263,8 млрд руб.

чистая прибыль – 13,9 млрд руб.

Это инновационный продукт и по опыту эксплуатации ПАТЭС на Чукотке станет ясно, насколько эта технология перспективна и окупается, у таких проектов действительно интересная ниша – энергоснабжение удаленных районов, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Такие станции дороже обычных АЭС и, хотя цена 22 млрд руб. за 70 МВт на данный момент сравнима со средней стоимостью АЭС в мире, это скорее фактор подешевевшего рубля, отмечает она.

Компания ищет возможности снизить капзатраты на строительство следующих ПАТЭС, добавил представитель «Росэнергоатома». Можно оптимизировать стоимость энергоблоков, а также сократить количество инфраструктуры и численность команды на самой станции – сейчас это фактически плавучий город, перечисляет он. Такие станции полностью привязаны к городу, в котором базируются, и если вся необходимая инфраструктура есть на берегу, то нет смысла дублировать ее на станции, объясняет представитель энергоконцерна.