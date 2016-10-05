Рогозин попросил Путина сменить руководство «Уралвагонзавода»

В сентябре курирующий ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил недовольство работой «Уралвагонзавода» и его гендиректора Олега Сиенко. Об этом «Ведомостям» рассказали федеральный чиновник, близкий к руководству Минобороны человек и знакомый топ-менеджеров «Уралвагонзавода». По словам близкого к руководству Минобороны человека, необходимость кадровых перемен Рогозин объяснил сложным финансово-экономическим положением предприятия и угрозой выполнению работ по гособоронзаказу. В этом же письме Рогозин предложил передать компанию госкорпорации «Ростех», говорит федеральный чиновник. Сейчас 100% акций «Уралвагонзавода» принадлежат Росимуществу. Об идее передать компанию «Ростеху» известно и двум другим собеседникам «Ведомостей».

Представитель Рогозина от комментариев отказался. Его коллеги из Минпромторга и «Ростеха» не ответили на запрос «Ведомостей». С пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым вчера вечером связаться не удалось. Представитель «Уралвагонзавода» сообщил, что ему ничего не известно о письме Рогозина.

На конец первого полугодия 2016 г. чистый долг «Уралвагонзавода» составил 276 млрд руб. при выручке в 43,1 млрд. «Уралвагонзавод» рассчитывал привлечь госгарантии на 16 млрд руб. и получить докапитализацию из бюджета. Но ни того ни другого компания не получила.

Танки против вагонов Почти две трети доходов за первое полугодие «Уралвагонзаводу» принесло производство военной техники, остальное – производство и эксплуатация железнодорожных вагонов. Но во втором полугодии доля вагонов в выручке вырастет, прогнозирует Бурмистров. «Уралвагонзавод» заключил ряд контрактов на поставку железнодорожной техники, крупнейший из которых – с ФГК на поставку в течение трех лет 24 000 инновационных полувагонов.

Президент поручил Минпромторгу и Минэкономразвития проработать предложения Рогозина, рассказывает федеральный чиновник. Причем, по его словам, вопрос был инициирован не «Ростехом», который об этом «ни сном ни духом не знал». Чиновник считает, что это идея аппарата Рогозина. «Компания в тяжелом финансовом состоянии, надо что-то делать, – рассуждает он. – Что [делать]? В бюджете денег нет, значит, отдать тому, у кого есть. У «Ростеха» прибыль? Пускай возьмет. «Ростеху» это совсем не надо, но они сказали, что будут изучать вопрос».

У Минобороны нет претензий к «Уралвагонзаводу» с точки зрения своевременности выполнения контрактов как на поставку новой и модернизированной техники (САУ «Мста-С», танков Т-72Б3 и др.), так и на разработку новой (новые танк «Армата» и САУ «Коалиция»), говорит сотрудник военного ведомства. Но следует учитывать, что рентабельность по контрактам с Минобороны незначительная (менее 5%, а иногда и менее 3%) и они не могут исправить в целом тяжелое экономическое положение холдинга. Именно это и беспокоит различные ведомства, продолжает собеседник «Ведомостей».

«Ростеху» совсем не нужно отдавать весь «Уралвагонзавод», считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Это негативно отразится на развитии железнодорожного и танкового производства. У госкорпорации нет опыта в вагоностроении, а бренд «Уралвагонзавода» узнаваем на внутреннем и внешних рынках, подчеркивает Бурмистров. Но можно передать «Ростеху» некоторые предприятия «Уралвагонзавода» – например, такие как «ЧТЗ-Уралтрак» и «УВЗ-логистик». Это помогло бы как самому «Уралвагонзаводу», который избавился бы от токсичных активов, так и самим предприятиям, которые можно было бы интегрировать в работу «Ростеха» или продать.