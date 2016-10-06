Петербургское метро к ЧМ-2018 купит еще 40 вагонов

УП «Петербургский метрополитен» объявило конкурс на закупку пяти восьмивагонных составов метро с асинхронным тяговым приводом, они предназначены для первой линии метро. Максимальная цена контракта – 3,99 млрд руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 октября 2016 г., электронный аукцион назначен на 8 ноября. Других поставок вагонов в планах метрополитена на 2016 г. не значится.

По условиям закупки подрядчик должен сдать все пять составов с января по апрель 2018 г. Тяговый привод вагонов должен обеспечивать работу без перегрева при движении 48 км/ч на перегоне 1700 м с учетом максимальной пассажирской нагрузки. Локализация производства должна составлять не менее 70%, справку об этом нужно предоставить заказчику в течение шести месяцев от даты заключения договора.

В конкурсах на поставку вагонов метро в Петербурге обычно участвуют «Вагонмаш» (принадлежит на 51% Skoda Transportation и на 49% – Кировскому заводу) и Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ, входит в ЗАО «Трансмашхолдинг»). Локализация на «Трансмашхолдинге» почти 90%, говорил в конце августа представитель компании. На «Вагонмаше» в 2015 г. локализация составляла около 60%, сообщил сотрудник завода.

В сентябре ОЭВРЗ выиграл конкурс на поставку 27 шестивагонных составов метро за 13,4 млрд руб. Представитель Кировского завода назвал условия того конкурса неправильными: «Проект нерентабелен для «Вагонмаша» – достичь 70% локализации в такой короткий срок практически невозможно, это требует серьезных инвестиций». В августе 2015 г. ОЭВРЗ победил в конкурсе на поставку 20 восьмивагонных составов метро. Один состав тогда стоил 525 млн руб., по условиям нового конкурса – 800 млн руб.

«Трансмашхолдинг» заинтересован в участии в новом конкурсе, сообщил его представитель. На «Вагонмаше» изучают конкурсную документацию, завод, скорее всего, примет участие, сообщил его менеджер. По его словам, достичь локализации в 70% вполне возможно.

Из-за требования по локализации шансы на победу у ОЭВРЗ выше, считает партнер практики «Промышленность» консалтинговой группы «НЭО центр» Александр Ракша. По его словам, на цену могли повлиять новые технические требования или сжатые сроки поставки. Процесс ценообразования предполагает предварительный сбор ценовых предложений от потенциальных поставщиков, не исключено, что их оценки стоимости выросли из-за дополнительных инвестиций в развитие, добавляет он. Инвестиции в повышение локализации на «Вагонмаше» с 60 до 70% он оценивает от 1 млрд до 2 млрд руб.: «При таких затратах контракт для завода будет нерентабельным».