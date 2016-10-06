Гендиректором «Росатома» назначен Алексей Лихачев

Президент Владимир Путин 5 октября подписал указ о назначении гендиректором «Росатома» Алексея Лихачева вместо ушедшего в администрацию президента Сергея Кириенко.

С февраля 2015 г. Лихачев занимал пост первого замминистра экономического развития.

Лихачев старый знакомый Кириенко, они знают друг друга еще со времен работы в Горьковском обкоме ВЛКСМ, рассказывают источники «Ведомостей», близкие к «Росатому». Лихачев родился в 1962 г. в Арзамасе-75 (Саров). В 1985 г. он окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета, а в 1992 г. стал секретарем Горьковского обкома ВЛКСМ, до него эту же должность занимал сам Кириенко. В 2000–2007 гг. Лихачев был депутатом Госдумы, а после ушел в Минэкономразвития.

В министерстве Лихачев напрямую с «Росатомом» не работал, говорит источник, близкий к компании. Он занимался развитием системы госзакупок и по этому вопросу взаимодействовал с «Росатомом», когда он реформировался в корпорацию, рассказывает еще один источник в «Росатоме». Но основной сферой деятельности Лихачева было международное направление, внешняя торговля. В рамках реализации последних международных проектов «Росатома» Лихачев был косвенно связан с госкорпорацией, знает федеральный чиновник.

География деятельности В число крупнейших зарубежных проектов входят Белорусская АЭС (2,4 ГВт), АЭС «Куданкулам» в Индии (построено два энергоблока по 1000 МВт, строятся еще два и ведутся переговоры по строительству еще двух), АЭС «Аккую» в Турции (4,8 ГВт), АЭС «Бушер» в Иране (3 ГВт). «Росатом» не только строит, но и занимается сервисным обслуживанием, поставками топлива.

Международная деятельность входит в число основных направлений «Росатома». Став гендиректором госкорпорации в 2007 г., Кириенко поставил перед ней три главные стратегические цели – это международное направление, развитие новых продуктов, не связанных с энергетикой, например в медицине, а также сокращение издержек и сроков протекания процессов управления, производства при сохранении высокого уровня качества, говорит источник, близкий к одному из подразделений «Росатома». По сути, четкий международный курс у российской атомной энергетики появился именно при Кириенко, отмечает он.

То, что портфель зарубежных заказов на 10 лет вперед является ключевым показателем долгосрочной устойчивости госкорпорации, говорилось и в ее последнем годовом отчете. За 2015 г. их количество выросло на 8,8% до $110,3 млрд и до 36 энергоблоков. Свои проекты «Росатом» сейчас реализует в 41 стране мира. В 2015 г. «Росатом» заработал на зарубежных контрактах $6,26 млрд, в 2016–2018 гг. компания рассчитывает выручить от международных проектов $22,9 млрд. До конца года «Росатом» ожидает заключения еще одного крупного контракта – на строительство АЭС в Египте мощностью 4,8 ГВт. Ее стоимость оценивается в $26 млрд.

Всего в 2015 г. «Росатом» выручил 821,2 млрд руб., свою прибыль компания не раскрывает. Ее свободный денежный поток на конец года составлял 245,4 млрд руб.

За годы работы Кириенко впечатляющим для «Росатома» стал рост зарубежных заказов, сейчас этот портфель составляет 21,6 ГВт и компания является одним из мировых лидеров по строительству АЭС, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Выработка российских АЭС за 2007–2015 гг. выросла на 23% (общая выработка электроэнергии увеличилась на 5%), отмечает она. От слабого спроса на электроэнергию за последние годы пострадала прежде всего тепловая генерация, но не АЭС, рассказывает Порохова. При Кириенко в России были введены новые АЭС мощностью 3 ГВт, еще 8 ГВт находятся в стадии строительства, рост доли атомной генерации продолжится, заключает эксперт.