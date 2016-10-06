«Роснефть» продает индонезийской Pertamina доли в двух месторождениях.

В свою очередь, она получит 45% в будущем НПЗ на о. Ява в Индонезии

«Роснефть» продолжает привлекать иностранных партнеров в российские добычные проекты. Индонезийская Pertamina может выкупить 20% в проекте по освоению северной оконечности Чайво на шельфе Сахалина, а также 37,5% в СП по освоению Русского месторождения. Партнеры подписали меморандумы о взаимопонимании, в краткосрочной перспективе планируют подписать юридически обязывающее соглашение по созданию СП. Освоение Русского месторождения – капиталоемкий проект, указывает «Роснефть». Операционный контроль над совместным предприятием компания планирует сохранить за собой. Цену сделки опрошенные «Ведомостями» аналитики оценить не смогли.

Взамен «Роснефть», как сообщалось, станет миноритарным акционером в СП по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Tuban на о. Ява в Индонезии (см. врез).

Русское месторождение тяжелой нефти находится в Ямало-Ненецком автономном округе, запасы по С1 + С2 на 1.01.2014 – 1,4 млрд т. Его разрабатывает «Тюменьнефтегаз», добыча может начаться в 2018 г. У «Роснефти» уже есть соглашение с Sinopec о возможной продаже 49% «Тюменьнефтегаза». Документ не предполагал эксклюзивности в части переговоров по привлечению партнера в проект, объясняет представитель «Роснефти». Компания продолжает диалог со всеми заинтересованными сторонами, добавляет он.

Завод на острове В СП, которое будет строить Tuban, «Роснефть» получит 45%, остальное – Pertamina. Президент Владимир Путин оценивал проект в $13 млрд, компании планируют привлечь проектное финансирование. «Роснефть» собирается поставлять на НПЗ не менее 45% необходимой нефти, говорит собеседник, близкий к одной из компаний.

Северную оконечность Чайво разрабатывает «РН-шельф – Дальний Восток». Это новое месторождение на шельфе Сахалина, добыча началась в 2014 г., за девять месяцев 2016 г. компания добыла 1,7 млн т нефти. Изначально Pertamina хотела заключить долгосрочный контракт на покупку нефти «Роснефти», но выбрала покупку доли, говорит собеседник, близкий к одной из компаний. По его словам, таким образом Pertamina хеджирует будущие поставки.

«Роснефть» активно продает доли в добычных проектах и входит в перерабатывающие активы за рубежом. Почти половину «Ванкорнефти» и «Таас-Юрях» получили индийские компании и BP (сделки по «Ванкорнефти» еще не закрыты), а «Роснефть» планирует купить долю в частном индийском НПЗ Essar Oil мощностью 30 млн т. Компании нужны деньги – кроме покупки индийского НПЗ «Роснефть» хочет купить госпакет «Башнефти» оценочной стоимостью 306 млрд руб. ($4,9 млрд).

Для «Роснефти» нет смысла держать 100% во всех проектах – лучше привлечь партнера, ускорить разработку, а деньги от продажи инвестировать в другие проекты, рассуждает директор Small Letters Виталий Крюков. С одной стороны, «Роснефть» теряет долю в добыче нефти, с другой – за средства от продажи долей в «Ванкоре» и «Таас-Юрях» можно купить «Башнефть» и тогда компания в добыче даже выиграет, заключает он.