Итальянская Saipem интересуется проектом «Турецкий поток»

Итальянская Saipem проявляет интерес к строительству трубопровода «Турецкий поток» «Газпрома», заявил вице-премьер Аркадий Дворкович: «Интерес итальянских партнеров есть. Это не секрет, компания Saipem участвует в соответствующих процедурах, которые проводит компания «Газпром» по «Северному потоку» и по «Турецкому потоку» (цитата по «Интерфаксу»).

Собеседники «Ведомостей» ранее называли Saipem потенциальным участником строительства трубопровода «Северный поток – 2» по дну Балтийского моря. Проектная компания Nord Stream 2 объявила тендер по выбору подрядчика на трубоукладку в мае и планирует завершить его до конца года. Претендентов компания не раскрывает. На запрос «Ведомостей» об интересе к обоим проектам представитель Saipem не ответил.

Saipem должна была строить «Южный поток», но после его остановки проектная компания South Stream Transport разорвала контракт с итальянским подрядчиком. Saipem требует от South Stream Transport неустойку в размере около 760 млн евро. Теперь South Stream Transport отвечает за морскую часть «Турецкого потока». Представитель компании не ответил на запрос «Ведомостей».

Долг «Газпрома» за аренду трубоукладчиков и работу на «Южном потоке» и «Турецком потоке» может усложнять переговоры, считает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Препятствия к участию Saipem в новых проектах «Газпрома» видит и партнер RusEnergy Михаил Крутихин. «Недавно были противоположные заявления с итальянской стороны», – указывает он. Основной акционер Saipem – итальянская Eni не заинтересована в реализации проекта газопровода «Турецкий поток», заявил главный управляющий Eni Клаудио Дескальци. «Мы перевозим наш газ и не делаем инвестиций в транспортную инфраструктуру, которая предназначена не для нашего газа», – передавал ТАСС его слова. Тем не менее Крутихин называет Saipem хорошим кандидатом, если проект будет реализован: это ведущий трубоукладчик в мире, который уже много работал с «Газпромом».

«Турецкий поток» еще не вышел в стадию реализации, нужно провести подготовительную работу. Если эти вопросы будут решены, у Saipem есть шансы получить этот заказ», – говорит замгендиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. Но вырос риск введения запрета на продажу «Газпрому» услуг по строительству подводных газопроводов, а новые санкции могут снять «Турецкий поток» и «Северный поток – 2» с повестки дня, предостерегает Корчемкин.