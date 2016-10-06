«Татнефть» подорожает вне зависимости от цены на нефть

«Татнефть» рассматривает три варианта роста капитализации к 2025 г., говорится в октябрьской презентации компании. Пятого октября на Московской бирже компания стоила 710,6 млрд руб. ($11,4 млрд).

Базовый сценарий предполагает рост почти в 2 раза до $21,5 млрд. Он предусматривает, что стоимость барреля Urals должна вырасти с $37 за баррель в 2016 г. до $40 к 2020 г., а к 2025 г. – до $55. Этот сценарий также предполагает стабильные фискальные условия, пишут в своем обзоре аналитики «Ренессанс капитала» по итогам встречи с топ-менеджерами компании. Негативный сценарий учитывает низкие цены на нефть: средняя цена Urals в 2016 г. составит всего $24 за баррель, а к 2025 г. вырастет до $45. Но даже в этом случае «Татнефть» подорожает в 1,5 раза до $16,2 млрд, говорится в презентации. Последний сценарий оптимистичный: средняя цена Urals вырастет до $70 за баррель в 2025 г., а капитализация «Татнефти» – в 2,6 раза до $27,9 млрд.

Стратегию до 2025 г. «Татнефть» утвердила и частично обнародовала в августе. Компания планирует увеличить добычу нефти за 10 лет минимум на 11% до 30,3 млн т. В добычу «Татнефть» планирует инвестировать 367 млрд руб. Но «Татнефть» не исключает и покупки новых проектов в сфере нефтедобычи. К 2025 г. компания планирует достроить нефтехимический комплекс «Танеко», в результате объем переработки проекта вырастет на 63% до 14 млн т, а выход светлых нефтепродуктов – на 19 п. п. до 90%. Инвестиции в переработку составят 232 млрд руб. «Татнефть» планирует также снизить операционные затраты на переработку на 10%. Розничный сектор ожидают серьезные реформы. Хотя компания планирует увеличить количество заправок лишь на 5% до 680 шт., но при этом продажи должны удвоиться за счет повышения качества самих АЗС и стандартов обслуживания. В целом инвестиции «Татнефти» до 2025 г. составят 675 млрд руб.

В результате EBITDA компании к 2025 г. должна вырасти в 2 раза до 333 млрд руб., а портфель бизнесов станет более сбалансированным, указывает «Татнефть». Доля добычи в EBITDA снизится с 80 до 62%, а доля переработки вырастет с 17 до 28%.

Кратно увеличить капитализацию отдельной российской компании нелегко, говорит аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Стоимость акций зависит не только от показателей по добыче и переработке, но и от инвестиционного климата и экономической ситуации в стране, от капитализации других компаний отрасли. Сейчас акции российских компаний сильно недооценены, констатирует эксперт. Нефтяные компании – не исключение. Год назад аналитики Goldman Sachs писали, что российские нефтяные компании превосходят конкурентов во всем мире по фундаментальным показателям, а доходность денежного потока российских компаний самая высокая в мире – 8,4% (у азиатских нефтяников – 7,2%, в США – 3%). Но инвесторы не хотят инвестировать в российские нефтяные компании из-за качества корпоративного управления и рисков в отношении прав миноритарных акционеров. В частности, беспокойство инвесторов выросло после выкупа акций миноритариев ТНК-BP и национализации «Башнефти», писали аналитики Goldman Sachs.

По мнению Нестерова, амбициозная презентация «Татнефти» говорит о том, что компания беспокоится о сохранении самостоятельности на фоне сужения частного сектора в российской нефтяной отрасли. Руководство республики заинтересовано в том, чтобы у «Татнефти» была более завидная судьба, чем у «Башнефти». А для этого компанию нужно развивать, обеспечить финансовую и хозяйственную устойчивость, объясняет он. Этим «Татнефть» и занимается: выравнивает дисбаланс между добычей и переработкой, выходит в новые регионы, расширяет непрофильные бизнесы (шинный) и проч., заключает аналитик.