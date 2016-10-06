«Роснефть» получила директиву на покупку «Башнефти»

Правительство выпустило директиву, поручающую руководителю «Роснефти» подписать договор купли-продажи 50,0755% акций «Башнефти». Срок заключения договора – до 15 октября 2016 г. Об этом сообщили «Интерфаксу» два источника, знакомые с документом. Федеральный чиновник и человек, близкий к «Роснефти», подтвердили «Ведомостям» эту информацию.

«Роснефть» отказалась от комментариев. Росимущество и представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова пока не ответили на запрос.

Рынок отреагировал на эту новость со сдержанным оптимизмом: котировки обеих компаний днем в четверг вернулись к росту. На Московской бирже акции «Башнефти» к 13.45 мск выросли до 3216 руб. (+0,1%), «Роснефти» - до 342 руб. (+0,1%), тогда как перед этим теряли в цене 2,5% и 0,7% соответственно.

«Роснефть» заплатит премию за «Башнефть", тем не менее должна направить на приобретение акций не более 330 млрд руб., также следует из директивы. Независимый оценщик Ernst & Young в августе оценил госпакет "Башнефти" в интервале от 297 млрд руб. до 315 млрд руб.

Всё готово Совет директоров «Роснефти» принял все решения, необходимые для покупки «Башнефти», сказал первый вице-президент компании Павел Федоров. «Это вопрос к правительству. У нас все решения, которые совет директоров должен был принимать, принял», - сказал Федоров, отвечая на вопрос, поступила ли в «Роснефть» директива о покупке «Башнефти». (ТАСС)

«Башнефть» изначально готовили к публичным прозрачным торгам – на нее претендовали «Лукойл», «Татнефть", Независимая нефтегазовая компания (ННК, принадлежит экс-главе "Роснефти" Эдуарду Худайнатову), "Русснефть", "Татнефтегаз", РФПИ с иностранными партнерами, фонд "Энергия" Игоря Юсуфова, Антипинский НПЗ. Еще летом "Лукойл" считался главным претендентом, а у "Роснефти", наоборот, не было шансов – чиновники правительства и Кремля публично говорили, что "Роснефть" вовсе не может быть допущена к торгам. "Это глупость, что одна госкомпания покупает другую, это не приватизация", - говорил помощник президента Андрей Белоусов.

Но формально «Роснефть» не является госкомпанией, поскольку принадлежит правительству не напрямую, а через «Роснефтегаз». Этой лазейкой и воспользовалась «Роснефть».

В августе продажа «Башнефти» была неожиданно отложена на неопределенный срок. Затем в интервью Bloomberg президент Владимир Путин заявил, что хотя продажа «Башнефти» «Роснефти» не лучший вариант, для бюджета важно, кто даст больше денег и не стоит дискриминировать ни одного из участников рынка. «Роснефть» обещала цену, более высокую, чем у всех других конкурентов, а также привела еще один аргумент: покупка «Башнефти» увеличит капитализацию «Роснефти» и в будущем государство может выручить от продажи уже самой «Роснефти» больше $11 млрд, объяснял высокопоставленный чиновник. Так как у конкурентов не было шансов, торги решили не проводить, объясняет чиновник.

Доходы от «Башнефти» уже записаны поправками в закон о бюджете как источник покрытия дефицита в 2016 г. Сразу за продажей «Башнефти» должна последовать продажа 19,5% самой «Роснефти», она должна принести в бюджет 700 млрд руб.