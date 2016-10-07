Mars выкупает долю Уоррена Баффетта в Wrigley

Компания Mars выкупает у Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта миноритарный пакет в крупнейшем производителе жвачки – Wrigley, следует из сообщения продовольственного холдинга. Таким образом, компания получит полный контроль над Wrigley. Mars выкупит 19,38% акций производителя жвачки, уточняет газета Financial Times (FT). Сумма сделки не разглашается.

Berkshire Hathaway приобрел долю в Wrigley в 2008 г., заплатив за нее $2,1 млрд. Эта сделка тогда помогла Mars в поглощении Wrigley, на которое холдинг потратил в общей сложности $23 млрд. Кроме того, Berkshire Hathaway выдал Mars кредит на $4,4 млрд, который на сегодняшний момент полностью погашен.

Mars, по сведениям FT, имела право на выкуп половины доли Баффетта, другую половину холдинг мог докупить до 2021 г., но компания решила не откладывать сделку в долгий ящик, чтобы иметь полный контроль над Wrigley.

В сообщении Mars также сказано, что теперь компания планирует объединить сегменты по производству шоколада и жвачки в одно подразделение Mars Wrigley Confectionery. Руководить новой компанией, в которой будет работать примерно 30 000 человек в 70 странах мира, станет нынешний президент Wrigley Мартин Радван.

Сделка между Mars и Berkshire Hathaway проходит на фоне увеличивающейся конкуренции на западном продуктовом рынке и роста популярности здоровых продуктов питания, отмечает FT. По данным Euromonitor, рост продаж кондитерских товаров в США в этом году составит 1,6%, тогда как глобальный рост ожидается на уровне 1%. Для сравнения: рост рынка других снеков за последние несколько лет составил 4%. По словам аналитика Euromonitor Джека Скэлли, стагнация на кондитерском рынке связана как с высокой конкуренцией, так и с состоянием самого рынка. В США люди в среднем потребляют около 70 плиток шоколада в год, однако заставить их есть больше шоколада довольно сложно, особенно на фоне конкуренции с другими продуктами питания.

По данным Euromonitor, доля Mars и Wrigley на глобальном кондитерском рынке составляет 13,5%. Они уступают своему конкуренту Mondelez, который в этом году не смог закрепить успех, провалив сделку по покупке Hershey’s. В США Mars и Wrigley занимают четверть рынка.

Кроме кондитерского подразделения (бренды Mars, Snickers, M&M’s, Dove) Mars также занимается производством продуктов питания для домашних животных (Pedigree, Royal Canin и Whiskas). Wrigley выпускает жевательную резинку и конфеты под брендами Orbit, Hubba Bubba, Juicy Fruit и т. д.