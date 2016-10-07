После слабого экспорта в июле – сентябре продажи зерна за границу наконец нормализуются

После слабого экспорта зерна в июле – сентябре продажи зерна за границу могут наконец выйти на показатели прошлого года

По итогам января – сентября экспорт все еще не дотянул до показателя прошлого года 5% и составил 10,5 млн т, подсчитал заместитель директора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. Схожие данные и у директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова – 10,6 млн т, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. С 1 июля, начала нового сельхозгода 2016/17, по 29 сентября экспорт российского зерна снизился на 3% год к году до 9,4 млн т, сообщал Минсельхоз оперативные данные Федеральной таможенной службы. И это несмотря на ожидающийся рекордный урожай в 116 млн т, согласно прогнозу Минсельхоза.

Одна из основных причин слабого экспорта – резкое прекращение закупок Египтом, крупнейшим импортером российской пшеницы. У этой страны в течение трех недель с конца августа действовало требование нулевого содержание гриба-паразита спорыньи в партиях зерна, поставляемых в страну. Кроме того, с февраля 2015 г. по 25 сентября 2016 г. в России действовала экспортная пошлина на пшеницу.

Однако в 20-х числах сентября Египет отказался от повышенных требований по спорынье в пшенице, в результате Россия сразу выиграла два тендера египетского госагента по закупкам сырьевых товаров GASC на поставку 480 000 т пшеницы в эту страну. Спустя несколько дней российское правительство с 26 сентября обнулило пошлину на экспорт пшеницы до 1 июля 2018 г.

Так что уже в октябре Россия существенно превысит экспорт за аналогичный месяц прошлого года – на 14% до 3,8–4 млн т, что позволит выровнять ситуацию, уверен Павенский. Сизов тоже ожидает большие отгрузки в октябре. По мнению Павенского, этому будут способствовать начавшиеся поставки в Египет, а также в Турцию, которой из-за засухи придется больше импортировать зерна. Всего за июль – октябрь может быть вывезено 14,5 млн т, как и годом ранее, отмечает Павенский; оценка Сизова – около 15 млн т.

Из-за высокого урожая Россия может также стать и крупнейшим экспортером зерна впервые за всю свою историю, поставив на мировой рынок около 40 млн т зерна, сходятся во мнении минсельхоз США и аналитики. Для достижения этой цели России придется агрессивно продавать пшеницу до конца сезона, указывают в обзоре аналитики «Совэкона». Хотя в предыдущие годы Россия две трети или более общегодового экспорта продавала в первой половине сезона, напоминает Сизов.

Кроме традиционных рынков в этом сельхозгоду Россия поставит больше в Марокко и Алжир, главный поставщик которых – Франция в этом году из-за дождей соберет самый низкий урожай за последние 30 лет. Марокко уже купила у России 181 000 т пшеницы, что в полтора раза превышает покупку этой страны за весь предыдущий сезон, отмечается в обзоре «Совэкона», другим важным направлением останутся страны Юго-Восточной Азии.

Экспортные цены из-за роста спроса уже стали расти, говорит Павенский. По его данным, они увеличились примерно на 2% в порту Новороссийск за последнюю неделю до $171/т. Внутренние цены с середины сентября остаются стабильными, отмечает Сизов. По данным «Совэкона», стоимость продовольственной пшеницы 3-го класса – 10 150 руб./т, 4-го класса – 8975 руб./т. В том числе стабилизации цен способствовали государственные закупочные интервенции, начавшиеся с 19 августа в Крыму на местной бирже, а месяц спустя на Национальной товарной бирже. Всего с тех пор государство закупило 326 700 т зерна на 3,2 млрд руб. (см. график).