«Русснефть» дробит акции перед выходом на биржу

Сейчас у компании очень мало бумаг, и по текущей оценке они стоят более $20 000 за штуку

«Русснефть» проведет дробление обыкновенных акций, снизив номинал одной бумаги с 1000 руб. до 50 коп., следует из сообщения компании. В результате количество обыкновенных акций «Русснефти» увеличится со 147 059 шт. до 294,1 млн шт. При этом общая номинальная стоимость акций останется без изменений. Это сделано для того, чтобы привлечь к IPO компании физических лиц, рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с планами компании. Будет ли это широкое народное IPO, как в свое время делали ВТБ и «Роснефть», он не знает. Представитель компании отказался от комментариев.

«Русснефть» планирует разместить до 10% акций на Московской бирже за $400–500 млн, рассказывал летом совладелец и президент компании Михаил Гуцериев. Если рынок подтвердит такую оценку, начнется консолидация нефтяных активов семьи Гуцериевых на базе «Русснефти», обещал бизнесмен. Помимо «Русснефти» Гуцериевы владеют «Нефтисой», «Форте инвестом» и Global Energy.

Оценка в $400–500 млн актуальна, говорит человек, близкий к компании. Средства от размещения пойдут на погашение долгов «Русснефти», объяснял Гуцериев. В преддверии IPO менеджмент «Русснефти» «привел компанию в порядок», в частности, сократил долг до $1,3 млрд (сейчас единственный банк – кредитор «Русснефти» – ВТБ) за счет привлечения займов от структур Гуцериева и конвертации долга перед Glencore в акции.

Нефть на $10 млрд Общие запасы нефтяного бизнеса семьи Гуцериевых составляют около 850 млн т, нефтедобыча – около 17 млн т, оценивал Гуцериев. «Сейчас наши нефтяные компании продают 16 млн т нефти и до 10 млн т нефтепродуктов за границей за твердую валюту», – рассказывал бизнесмен РБК-ТВ. Объединенная компания стоит, по его оценке, около $10 млрд.

Теперь обсуждается продажа на Московской бирже 15% акций, но это не окончательное решение, рассказывает собеседник в одном из банков – организаторов размещения. Ими назначены «ВТБ капитал», Сбербанк, банк «Открытие». Роуд-шоу компания планирует провести в ближайшее время, размещение пройдет в ноябре, уточняет собеседник «Ведомостей». Гуцериев говорил, что к IPO компания планирует привлечь именно финансовых инвесторов.

«Русснефть» дробит акции по понятным причинам: если этого не сделать, одну бумагу придется продавать за $21 100–27 700, подсчитал аналитик АКРА Василий Танурков. После дробления стоимость одной бумаги, исходя из заявленной оценки, составит $10,6–13,85. Вряд ли «Русснефть» планирует провести широкое народное IPO, по нынешним меркам это опасное мероприятие, рассуждает Танурков. Все помнят, как ВТБ пришлось выкупать акции у физических лиц по цене размещения, указывает эксперт. Раздробив акции, «Русснефть» сделает их доступными для индивидуальных инвесторов и обеспечит ликвидность акций, согласен директор Small Letters Виталий Крюков. Это будет удобно и для мелких инвесторов, и для крупных инвестиционных фондов, заключает он.

Предложений поучаствовать в IPO от «Русснефти» пока не было, говорят сотрудники двух инвестиционных фондов. Оба относятся к идее покупки акций скептически: «Русснефть» слишком закрытая компания, уточняет один из них.

Сейчас основные акционеры «Русснефти» – структуры Гуцериева и Glencore. В первой половине года их доли составляли 54 и 46% соответственно, но в августе доля швейцарского трейдера должна была сократиться до 25% плюс 1 акция, писали аналитики Moody’s. Доля должна была размыться после того, как структуры Гуцериева – кредиторы «Русснефти» конвертируют займы в $1,2 млрд в ее акции. Доля Glencore сейчас – около 25%, подтверждает один из собеседников «Ведомостей».