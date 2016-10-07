РЖД не хочет тратиться на модернизацию и строительство путей

РЖД направила министру экономики и развития Алексею Улюкаеву поправки к проекту целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок. «Ведомости» ознакомились с документом.

РЖД не хватает средств на инфраструктуру, и этот тренд усиливается с каждым годом. Перевозки дешевых грузов растут, а высокодоходных – сокращаются, пишет компания. Уже сейчас недоинвестирование в модернизацию и капитальный ремонт инфраструктуры составляет свыше 20% от потребности. Поэтому РЖД предлагает, чтобы финансировали модернизацию и строительство путей государство и грузоотправители. Другой вариант – введение инвестиционной надбавки к тарифу для всех грузовладельцев, пользующихся данным участком инфраструктуры. Третий – авансирование выгодоприобретателями платы за будущие перевозки по участку инфраструктуры, требующему развития или строительства.

Близкий к РЖД человек подчеркивает, что это лишь часть комплекса мер, в число которых входит сокращение затрат самой компании, повышение клиентоориентированности и решение проблемы содержания малодеятельных линий. Главная цель – обеспечить финансовую и технологическую устойчивость компании в условиях дефицита финансирования. В этом смысле необходимы определенные тарифные решения, а вот амплитуда этих решений – вопрос обсуждаемый, говорит собеседник «Ведомостей».

Введение инвестиционных надбавок к тарифу позволит РЖД экономить более 40 млрд руб. в год, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Но фактически это разрушит текущую систему тарифообразования и резко снижает ее транспарентность, а также несет риски дискриминации. Если переложить на государство финансирование ключевых проектов в полном объеме вместо текущих 60–65%, то расходы РЖД сократятся еще более чем на 50 млрд руб.

Менеджер компании-грузоотправителя не понимает, почему расходы на развитие путей должны ложиться на грузовладельцев. Задача РЖД – обеспечить инфраструктуру, а задача бизнеса – увеличивать грузооборот, повышая тем самым доходы монополии и налоговые платежи в госбюджет. Транспортные издержки для грузоотправителей в последнее время и так существенно выросли вследствие запрета на продление срока службы старых вагонов и возникшего дефицита подвижного состава и роста ставок за предоставление вагонов, сетует он. На строительство новых и развитие существующих линий должны были, по идее, и так тратиться дополнительные доходы РЖД, которые компания получала от индексации тарифов и дополнительных надбавок, например, экспортной наценки на ряд грузов. «Строительство магистральной инфраструктуры за счет грузоотправителей невозможно, не хватит запаса прочности», – считает другой крупный грузоотправитель.

Представитель РЖД от комментариев отказался. Его коллега из Минэкономразвития сказал, что документ получен и прорабатывается.