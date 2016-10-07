УГМК станет единственным производителем цинка в России

Согласие ФАС на консолидацию Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) 100% Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ) опубликовано на сайте ведомства. На долю ЧЦЗ приходится более 60% внутреннего и около 1,5% мирового производства цинка, говорится в отчете предприятия за 2015 г. За прошлый год компания произвела 171 002 т товарного цинка и сплавов на его основе. Всего в России производится около 230 000 т цинка, из них 56 000 т в год приходится на «Электроцинк» (уже принадлежит УГМК). Так что УГМК практически полностью консолидирует производство цинка в России, отмечает начальник аналитического управления TKC Partners Андрей Третельников.

Поэтому ФАС наложила на УГМК поведенческие условия – покупатель должен будет профинансировать «развитие цинковых предприятий в период с 2017 по 2021 г.». Детали в документе не уточняются, представитель ФАС раскрыть их отказался.

УГМК пыталась консолидировать ЧЦЗ давно: ходатайство в ФАС компания подавала еще в сентябре 2015 г., но служба отказала ей. Тогда ФАС посчитала, что это ограничит конкуренцию. Сейчас 58% ЧЦЗ принадлежит NF Holdings B.V., еще 39,6% – самому ЧЦЗ.

Еще в прошлом году доля УГМК в уставном капитале NF Holdings B.V. была 47%, у Русской медной компании (РМК) было 37%. Но РМК продала свою долю. Представитель РМК подтверждает, что сейчас компания не владеет долей в NF Holdings B.V., но кому продала ее – не говорит. Нет в числе совладельцев и фонда UCP Ильи Щербовича и его партнеров, хотя раньше ему принадлежало 27% ЧЦЗ. UCP продал долю, следует из августовского интервью Щербовича «Ведомостям»: «Возврат на вложенный капитал был хороший».

Менеджменту ЧЦЗ не удалось установить конечных бенефициаров NF Holdings B.V., пишет компания в отчете за 2015 г. При этом в совете директоров ЧЦЗ работает шесть человек, три из которых представляют интересы УГМК.

Представитель УГМК от комментариев отказался, связаться с представителем ЧЦЗ не удалось.

С начала года цинк подорожал в 2 раза до $2400 за 1 т. А в ближайшие пять лет цены на него могут вырасти еще вдвое-втрое, говорит Третельников. Металла не хватает, при этом инвесторы осторожно подходят к вложениям в новые проекты из-за замедления китайской экономики. А предприятий, мощности которых можно сейчас развивать, очень мало, говорит Третельников. В России это только ЧЦЗ, так как «Электроцинк» расположен в центре Владикавказа и модернизировать это предприятие крайне затруднительно, сказал эксперт.