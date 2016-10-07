В «Шереметьево» появится третий по счету топливозаправочный комплекс (ТЗК). Его строительство уже начали совместно 100%-ная «дочка» «Лукойла» «Лукойл-аэро» и сам аэропорт, сообщили партнеры. Мощность ТЗК составит 1,2 млн т авиакеросина в год. Цель проекта – «обеспечение растущих потребностей аэропорта в авиатопливе». ТЗК строит компания «Аэро-Шереметьево», пояснил «Ведомостям» человек, близкий к аэропорту. В ней у «Лукойла» 50%, другая половина у TPS Avia Holding. Это контролирующий акционер «Шереметьево», который принадлежит на 33% структурам Аркадия Ротенберга и на 66% трасту, действующему в интересах членов семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько.

Новый комплекс заработает в 2018 г. Колодцы будут располагаться на местах стоянки судов у строящегося терминала B с возможностью расширения на территорию перрона третьей взлетно-посадочной полосы. Инвестиции не уточняются. В январе гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко говорил, что ТЗК обойдется примерно в $150 млн. Представители «Шереметьево» и «Лукойла» на вопросы «Ведомостей» не ответили.

Для «Шереметьево» это будет третий по счету ТЗК. Один контролируется «Роснефтью» (миноритарный партнер – «Шереметьево»), второй – структурами «Газпрома». Наличие трех конкурирующих ТЗК «позволит оптимизировать и минимизировать затраты авиаперевозчиков на авиационное топливо», говорится в сообщении «Шереметьево».

«Лукойл-аэро» входит в большую тройку авиационных топливозаправочных игроков, но у нее нет ТЗК в московских аэропортах, говорит топ-менеджер российского аэропорта. «Вопрос, конечно, – не будет ли третий ТЗК в «Шереметьево» избыточным, но в любом случае к заметному снижению цен на керосин он не приведет», – рассуждает собеседник.

Третий ТЗК компании строят не столько для обеспечения возрастающего пассажиропотока и количества самолетов, сколько для создания конкуренции среди заправщиков, считает главный редактор ресурса avia.ru Роман Гусаров. Например, в одном из крупнейших в Европе авиаузлов – в Вене работают более пяти ТЗК. В российских же аэропортах чаще всего встречается один ТЗК, иногда два, говорит гендиректор Infomost Борис Рыбак. По его оценке, инвестиции в проект третьего ТЗК в «Шереметьево» могут окупиться за 5–7 лет.