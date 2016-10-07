На 17 сетей приходится больше 90% продовольственной розницы

В 2015 г. на 17 крупнейших розничных сетей (см. врез) приходилось 90,8% рынка розничной торговли продовольственными товарами в Петербурге, рассказал на заседании общественно-консультативного совета УФАС по Петербургу на этой неделе Дмитрий Даугавет, сообщила пресс-служба управления. X5 Retail Group, «О’кей», «Лента» занимали 49,9% рынка, как и в 2014 г., вместе с ТД «Интерторг», «Дикси» – 68,6% (в 2014 г. – 70%). Применить меры антимонопольного реагирования управление не может, так как совокупная доля трех сетей не превышает 50%, а пяти – 70%, сообщает пресс-служба. Городские власти должны проработать меры по поддержке мелкорозничной торговли, в первую очередь это касается разработки прозрачной для всех участников рынка методики доступа к местам для размещения автолавок, цитирует пресс-служба руководителя УФАС Вадима Владимирова. Также управление предлагает выделить в каждом микрорайоне удобные зоны для мелкорозничной торговли и отказаться от предоставления ритейлерам статуса стратегических инвесторов.

В феврале этого года статус «стратегического» получил проект ТД «Интерторг» по созданию сети торговых комплексов и сопутствующих производственных объектов. Статус стратегического инвестора есть у ООО «Биг бокс» (проект Дмитрия Костыгина и Августа Мейера по созданию сети дискаунтеров «Оптклуб «Ряды»). Статус предоставляется на срок окупаемости проекта, он позволяет получить землю целевым назначением, на время строительства платить за нее 1,5% кадастровой стоимости, а затем выкупить участок за 25% от его кадастровой стоимости. В заксобрании скоро будет рассматриваться законопроект, предполагающий изменение законодательства о стратегических инвестпроектах и инвесторах, в частности, из перечня приоритетных направлений предлагается исключить проекты в сфере торговли, говорит представитель комитета по инвестициям. Все инвесторы, которые получили статус, сохранят его, но новые проекты одобряться не будут, добавляет она.

По данным комитета имущественных отношений, в схеме размещения нестационарных торговых объектов 8800 участков, из них около 2800 свободны. Недавно Смольный принял решение исключить из схемы более 700 участков. Свободных участков много, но бизнесу, как правило, интересны те, что расположены рядом с метро или в местах с большим потоком потенциальных покупателей, а такие территории не резиновые, рассуждает чиновник Смольного.

Рекомендации УФАС сложно реализовать на региональном уровне, так как высокая концентрация сетей в торговле – федеральный тренд, считает председатель совета Ассоциации малого бизнеса в сфере потребрынка Алексей Третьяков. Нынешняя администрация не ухудшала условий для мелкой розницы, но, когда губернатором Петербурга была Валентина Матвиенко, в городе было закрыто около 40 000 торговых объектов, вспоминает он. Места «магазинов у дома» тоже заняли сети, а значит, у покупателя практически не остается выбора, рассуждает Третьяков.

17 гигантов X5 Retail Group, «О’кей», «Лента», ТД «Интерторг», «Дикси», «Полушка», «Ашан», «Магнит», «Призма», Metro Grоup, «7 шагов», «К-руока», «Нетто», «Лэнд», «Сезон», «Верный», «Ряды».

«Рыночная власть сетей ограничивает выбор каналов сбыта для небольших производителей, – объясняет Даугавет. – Сети предпочитают работать с крупными поставщиками, кроме того, они могут диктовать контрагентам невыгодные для них условия». Наиболее благоприятные для этого условия складываются, когда на рынке велика совокупная доля розничных сетей, предоставляющих схожие условия для поставщиков данного товара, добавляет эксперт.

Во всех цивилизованных странах большая доля розничных продаж приходится на лидеров отрасли, в западных странах доля лидеров значительно выше, чем у нас, говорит топ-менеджер розничной продуктовой сети. Торговые сети – практически единственный механизм для сдерживания продовольственной инфляции, считает он: «Мы работаем в условиях жесткой конкуренции, что заставляет сдерживать цены и аппетиты поставщиков продуктов».

Сети крайне редко идут на уступки при работе с поставщиками и при каждом контракте или пересмотре договора пытаются увеличить свою выгоду, говорит Андрей Зубков, гендиректор производителя марципана Grondard. «В какой-то момент мы готовы были отказаться от сотрудничества с некоторыми сетями из-за невыгодных условий», – уточняет он. По его словам, сети требуют низкие цены на товар, регулярные скидки и средства на маркетинговые акции, что делает сотрудничество с ними низкорентабельным. При этом сети выигрывают у мелкой розницы за счет функции одного окна и больших поставок, замечает Зубков: «На рынке практически отсутствуют каналы поставки для мелкой розницы, и логистика съедает всю прибыль от работы с ними, кроме того, они плохо организованы, задерживают оплату». Поставщикам приходится рассчитывать на внутреннюю конкуренцию между 17 сетями, добавляет он. С системной розницей работать всегда легче за счет простой и удобной логистики, подтверждает поставщик молочных продуктов.

Оборот розничной торговли в Петербурге в 2015 г. составил 1,057 млрд руб., на 12,2% меньше, чем годом раньше. С января по август 2016 г. он снизился на 1,9% до 775,5 млрд руб., в том числе продовольственной розницы – на 3,9% до 288,5 млрд руб.