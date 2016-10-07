Антимонопольная служба признала участие фармдистрибутора БСС в картельном сговоре

Комиссия управления ФАС по Петербургу 6 октября признала дистрибуторов ООО «БСС» и ООО «Инициатива» нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции» (картельный сговор). Они создавали видимость наличия конкуренции при участии в аукционах на закупку лекарств и медоборудования, сообщает УФАС. Компаниям будет выдано предписание прекратить нарушение, сказала председатель комиссии. БСС обжалует решение, сообщила пресс-служба компании.

Дистрибуторы совместно готовились к участию в торгах. Они располагаются в одном здании, а юридически значимые действия осуществляли с одинаковых IP-адресов, установило УФАС. В итоге они получали контракты при минимальном падении в цене, в 2014–2015 гг. БСС и «Инициатива» стали победителями открытых аукционов крупных бюджетных лечебных учреждений Петербурга и комитета по здравоохранению более чем на 200 млн руб., не будь соглашения, бюджет мог бы сэкономить от 15 до 30% средств, отмечает УФАС.

БСС 18 декабря 2010 г. заключила договор доверительного управления с «Инициативой», но это не является нарушением и препятствием для участия компаний в торгах, говорит Оксана Белоусова, представлявшая их на заседании. На компании, входящие в одну группу лиц, согласно ч. 7. ст. 11 «Закона о защите конкуренции», не распространяется запрет на совместные действия при участии в конкурсах.

В период проведения аукционов компании не находились под контролем одного лица и не составляли группу лиц, выяснили в УФАС. Основной владелец БСС Эдуард Захрабеков в 2010 г. был совладельцем «Инициативы», по данным «СПАРК-Интерфакса». Компании заключили антиконкурентное соглашение, оно привело к поддержанию цен, считают в УФАС. Каждая компания самостоятельно решает вопрос о целесообразности снижения цен, говорит Белоусова.

Заседание о наложении штрафа будет позже, у компании есть право обжаловать решение, напоминает представитель УФАС. По ее данным, максимальный штраф может составить 10–15 млн руб. УФАС установило получение компаниями неправомерного дохода в размере 89,6 млн руб. Годовой товарооборот БСС – около 30 млрд руб., заявлял в 2015 г. Захрабеков. По данным «СПАРК-Интерфакса», за два года БСС заключила 7184 госконтракта на 8 млрд руб., «Инициатива» – 348 на 439 млн руб.

Дела о картелях ФАС старается «доводить до конца», говорит управляющий партнер «Качкин и партнеры» Денис Качкин. Заключение договора доверительного управления не означает создания картеля, об этом может свидетельствовать использование одного IP-адреса или другие синхронные действия, добавляет он.