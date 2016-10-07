Петербург потратит 540 млн рублей на поддержку авиаперевозчиков

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (управляет аэропортом «Пулково) представила программу поддержки новых направлений» для авиаперевозчиков.

При открытии новых маршрутов, входящих в перечень стратегическихнаправлений, авиакомпании могут получить скидки на все аэропортовые сборы и тарифы. Размер бонусов составит 80% сборов для международных перевозчиков, 60% - для внутрироссийских, рассказал сегодня на пресс-завтраке в Петербурге коммерческий директор ВВСС Евгений Ильин.

В списке стратегических направлений 50 маршрутов, по которым из Пулково нет прямых рейсов, в том числе Венеция, Нью-Йорк, Бостон, Гонконг, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Чэнду, Мумбаи.

Программа разработана совместно c правительством Петербурга. Городское АО «Аэропорт Пулково» компенсирует управляющей компании 180 млн руб. в год, говорит Ильин. по его оценке, на эти средства можно поддерживать открытие 5-7 новых направлений в год. Программа рассчитана на три года. В сочетании с уже действующей мотивационной программой ВВСС скидки на аэропортовые сборы могут достигать 90%, говорит Ильин.

Мотивационная программа ВВСС для перевозчиков действует с 2011 г., в декабре 2015 г управляющая компания ввела дополнительные скидки, в том числе за восстановление уникальных направлений.

Пассажиропоток «Пулково» продолжает снижаться. за 9 месяцев 2016 г. сокращение составило 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из 10,18 млн пассажиров, которые воспользовались услугами петербургского аэропорта в январе-сентябре 2016 г., 6,3 млн человек - на внутренних линиях (рост на 2%), 3,8 млн - на международных (падение на 17%).

По итогам года падение составит 5%, прогнозирует Ильин, пассажиропоток «Пулково» составит около 13 млн пассажиров. в 2015 г. он был на уровне 13,5 млн человек.

В числе наиболее популярных направлений,по словам Ильина, Москва, Екатеринбург, Симферополь, Сочи (пассажиропоток увеличился на 33% за восемь месяцев), Франкфурт, Ларнака. Прирост на курортных направлениях за восемь месяцев составил 44%.