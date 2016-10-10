Петербург потратит 180 млн руб. на поддержку авиаперевозчиков

За развитие стратегических направлений они могут получить скидки до 80% на обслуживание в «Пулково»

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляет аэропортом «Пулково») представила программу поддержки новых направлений. При открытии новых маршрутов, входящих в перечень стратегических направлений, авиакомпании могут получить скидки на все аэропортовые сборы и тарифы, рассказал коммерческий директор ВВСС Евгений Ильин. Скидка в 80% от стоимости аэропортовых услуг предлагается для международных направлений, 60% – для внутрироссийских. Программа поддержки новых направлений опубликована на сайте «Пулково», она начнет действовать с 30 октября (начало осенне-зимнего сезона навигации).

В списке стратегических направлений – 50 маршрутов, в том числе Венеция, Нью-Йорк, Бостон, Гонконг, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Ченду, Мумбаи. Направления Дальнего Востока остались незанятыми после ухода «Трансаэро», говорит представитель «Пулково».

Программа разработана совместно с правительством Петербурга. Городское АО «Аэропорт «Пулково» компенсирует управляющей компании выпадающие доходы, рассказывает Ильин. По его словам, пока утверждена сумма на первый год работы программы – 180 млн руб. (вся программа рассчитана на три года). Скидки перевозчикам на сопоставимую сумму предоставит и ВВСС, добавил Ильин. Обязательства АО «Аэропорт «Пулково» по совместной программе составят 180 млн руб. в год, подтвердила представитель комитета по транспорту Петербурга. По оценке Ильина, на эти средства в течение года можно поддерживать открытие 5–7 новых направлений. Эти меры должны простимулировать активность авиакомпаний в условиях снижения пассажиропотока «Пулково», считают в ВВСС (см. врез).

Мягкая посадка По данным ВВСС, за девять месяцев 2016 г. пассажиропоток «Пулково» сократился на 6% к аналогичному периоду прошлого года до 10,18 млн пассажиров. Число пассажиров внутренних линий выросло на 2% до 6,3 млн человек, международных – упало на 17% до 3,8 млн.

Мотивационная программа для перевозчиков действует в «Пулково», который считается дорогим аэропортом, с 2011 г.; в декабре 2015 г. ВВСС ввела дополнительные скидки, в том числе за восстановление уникальных направлений. В сочетании с уже действующей программой скидки на аэропортовые сборы могут достигать 90%, говорит Ильин. В числе первых воспользоваться бонусом, по его словам, смогут «Уральские авиалинии», которые в зимний период открывают рейсы в Овду (Израиль).

Скидки по аэропортовым сборам – это хорошо, но их недостаточно для развития нового направления, главное – чтобы был пассажиропоток, говорит коммерческий директор RusLine Александр Крутов. «У нас затраты [на аэропортовые сборы] оцениваются в 60 000 руб. с рейса, сэкономленные средства – хорошее подспорье, их можно направить на маркетинг и рекламу», – считает Крутов. Аэропортовый сбор с одного рейса может составлять от 60 000 до 200 000 руб., оценивает сотрудник одной из авиакомпаний. Но было бы важно поддержать перевозчиков уже существующих регулярных рейсов, например, за увеличение частоты перелетов, ведь зимний сезон обычно убыточен, а скидки, которые сейчас дает ВВСС, незначительны, рассказал на условиях анонимности менеджер одной авиакомпании.

Петербург интересен «Ютэйр», а любая поддержка для перевозчиков – это хорошо, говорит коммерческий директор компании Павел Пермяков. Но чтобы оценить, насколько может быть востребована новая бонусная программа «Пулково», нужно провести анализ направлений, рассуждает он. Аэропорт демонстрирует гибкость, продолжает Пермяков. Конкуренция высока, чтобы сэкономить на перелете, клиенты готовы пользоваться рейсами из аэропортов Финляндии или Прибалтики, добавляет он. C 30 октября «Ютэйр» открывает рейсы из Петербурга в Мюнхен три раза в неделю и рассматривает возможность увеличения их частоты, говорит Пермяков. Но компания не сможет воспользоваться бонусами по новой программе – Мюнхена нет в списке стратегических направлений.

В этом году популярностью пользовались маршруты в Москву, Симферополь, Сочи, Екатеринбург, Франкфурт-на-Майне, Ларнаку, существенный прирост был на курортных направлениях, рассказывает Ильин. Число пассажиров в Грецию за восемь месяцев выросло на 44%, пассажиропоток в Китай вырос на 89% до 110 000.