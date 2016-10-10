Хоккейный клуб СКА в новом сезоне повысил цены на билеты

Хоккейный клуб СКА в сезоне 2016/17 г. поднял цены на билеты и аренду лож на 7–25%. Ложи пользуются популярностью у госкорпораций и ГУПов

Хоккейный клуб СКА увеличил в этом сезоне цены на центральные ложи на 7%, а на боковые и за воротами – на 20%, рассказал «Ведомостям» вице-президент клуба Роман Ротенберг. В распоряжении СКА по-прежнему 62 ложи, небольшая часть из которых идет на корпоративные потребности, остальное – на реализацию. Уже продано 90% от квоты, предназначенной для реализации, говорит Ротенберг. По его словам, клуб доволен продажами.

Повышение цен продиктовано наличием высокого спроса на ложи, особенно на центральные, объясняет представитель клуба. По его словам, основные покупатели – корпоративный сектор, наблюдавшийся в прошлом сезоне высокий интерес к вип-ложам позволил клубу поднять цены на них без ущерба для реализации и посещаемости. В сезоне 2016/17 г. продажа лож принесла 100 млн руб., это чуть больше, чем в прошлом году, рассказывал он ранее.

Выручка СКА по итогам сезона 2016/17 г. немного превысит прошлогодние результаты (в сезоне 2015/16 г. клуб заработал более 700 млн руб.), сообщал в конце мая представитель клуба. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка клуба в 2015 г. выросла на 34% до 6,3 млрд руб., а прибыль уменьшилась почти в 3 раза до 178,8 млн руб.

СКА проводит домашние игры в Ледовом дворце, который вмещает 12 300 человек. Билетная программа разделена на категории А и Б в зависимости от соперника и дня недели, объясняет представитель клуба. По его словам, на матчи категории Б цены остались прежними, на матчи категории А они были повышены на 25%, тем не менее билеты раскупаются так же активно.

ПАО «ТГК-1» в сентябре заплатило 1,89 млн руб. за билеты в ложу № 361 на домашние игры СКА на время чемпионата России по хоккею, Еврохоккейтура и других хоккейных матчей, говорится в документах закупки. На матчи клуб должен предоставлять не менее 10 билетов стоимостью 6300 руб. каждый. На прошлый сезон ТГК покупала билеты в вип-ложу, стоимость была такой же. Билеты на посещение домашних игр СКА компания использует в качестве поощрения сотрудников за достижения в работе, уточняет представитель ТГК. По ее словам, сумма договора и условия с прошлого года не менялись.

ПАО «ОГК-2» в сентябре потратило 4,35 млн руб. на вип-ложи для исполнительного аппарата компании, сказано в документах закупки. Клуб должен предоставлять 22 билета на каждый домашний матч (в целом за сезон 660 билетов) в ложу № 338, цена одного билета – более 6800 руб., следует из документов закупки. В прошлом году за аналогичное количество билетов компания заплатила 4,16 млн руб. ОГК-2 находится в стадии переезда в Петербург и поощряет сотрудников, которые приезжают в командировки, возможностью посещения матчей, говорит представитель компании. Программа будет способствовать ускорению адаптации сотрудников после переезда, погружению их в атмосферу Петербурга, надеется он.

ГУП «ВЦКП «Жилищное хозяйство» потратило 1,76 млн руб. на покупку 224 билетов в вип-ложу № 228 на 28 домашних матчей первого этапа чемпионата России по хоккею. Стоимость одного билета – 7875 руб., говорится в документах закупки. ГУП на запрос «Ведомостей» в пятницу не ответил. В ложах от 8 до 22 мест, следует из условий закупки.

Гендиректор кадрового агентства «1000 кадров» Мария Маргулис говорит, что впервые слышит о таком массовом поощрении сотрудников билетами на хоккей. Траты необоснованны: у каждого свои пристрастия, кто-то футбол любит или балет, вроде отказаться от подарка не можешь, а удовольствия он не принесет, считает она. Частный бизнес более рационально относится к поощрениям сотрудников, к примеру, вместо билета дают дополнительные опции по ДМС, говорит Маргулис.

Повышение цен некритично, у СКА сформированная аудитория, которая не откажется от хорошего зрелища, утверждает топ-менеджер одного из клубов КХЛ. Стоимость билета в России на хоккей изначально невысока по сравнению, например, с американским хоккеем, напоминает он.