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Статья опубликована в № 4178 от 10.10.2016 под заголовком: «Газпрому» не досталось нефти

Sakhalin Energy может снизить добычу нефти

Основной акционер проекта – «Газпром» жалуется в правительство, что ведомства слишком долго уточняют запасы новых участков недр
Sakhalin Energy придется подождать, пока чиновники утвердят запасы Пильтунского участка
Sakhalin Energy придется подождать, пока чиновники утвердят запасы Пильтунского участка
«Сахалин Энерджи»

«Газпром» предупредил правительство о возможном сокращении добычи нефти на «Сахалине-2» из-за задержки с утверждением запасов Пильтунского участка недр, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника, знакомых с обращением компании. Оператор проекта Sakhalin Energy в августе подал в Госкомиссию по запасам (ГКЗ) документы на уточнение запасов Пильтунского участка Пильтун-Астохского месторождения, но их рассмотрение затянулось. Это может помешать компании принять производственные решения по оптимизации разработки участка в этом году, добыча нефти может снизиться на 200 000 т, а выручка Sakhalin Energy – на $70 млн, предупредил «Газпром». Поскольку проект «Сахалин-2» реализуется по соглашению о разделе продукции, выплаты государству тоже могут снизиться. В 2015 г. Sakhalin Energy перечислила в федеральный бюджет и бюджет Сахалинской области $5,2 млрд, говорится в отчете оператора.

Газа не хватает

Мощность СПГ-завода на «Сахалине-2» – 9,6 млн т. К 2021 г. партнеры собираются построить третью очередь – на 5 млн т. Ресурсная база проекта – месторождения «Сахалина-3», где «Газпром» открыл крупное месторождение. Кроме этого Sakhalin Energy ведет переговоры о поставках газа с «Сахалином-1» (Exxon Neftegaz Limited, «Роснефть», Sodeco, ONGC), рассказал руководитель российского представительства Shell Оливье Лазар.

Представитель Минфина не ответил на запрос. В Минэкономразвития документы не поступали, сообщил представитель.

Проект «Сахалин-2» включает освоение Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа. Их извлекаемые запасы оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа, писал «Интерфакс». В 2015 г. Sakhalin Energy добыла 5,15 млн т нефти. Как именно Sakhalin Energy хочет уточнить запасы на Пильтунском участке – собеседники не говорят. В 2015 г. с платформы на Пильтун-Астохском месторождении было добыто около 1,2 млн т нефти и 438 млн куб. м газа, говорится в отчете Sakhalin Energy за 2015 г. В отчете оператор рассказывает, что в 2015 г. он пробурил на участке одну добывающую скважину, которая должна обеспечить дополнительную добычу нефти в южной части месторождения.

По процедуре Sakhalin Energy сначала направляет документы в Роснедра, а Роснедра потом направляют в ГКЗ, рассказывает собеседник, близкий к одному из ведомств. Роснедра решили не рассматривать документы без решения правительственной комиссии, а его пока нет, объясняет он. Таким образом, в ГКЗ документы еще не поступали, добавляет собеседник «Ведомостей». По его словам, ничего особенного в ситуации с запасами Sakhalin Energy нет – ведомства просто выполняют формальную процедуру.

Sakhalin Energy

Оператор проекта «Сахалин-2»
Акционеры – «Газпром» (50% плюс 1 акция), Shell (27,5% минус 1 акция), Mitsui (12,5%), Mitsubishi (10%).
Выручка (МСФО, 2015 г.) – $6,2 млрд.
Чистая прибыль – $1,9 млрд.

Без утвержденных проектных документов Sakhalin Energy не может развивать производство, но компания не первая столкнулась с такой ситуацией, говорит аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. «У нас тысячи лицензий, по многим последние годы проводилась актуализация. Идет пересчет запасов, работы у структур Роснедр много», – отмечает он. К тому же сейчас вводится новая классификация запасов, вероятно, переход на новую систему дает организационные сбои, полагает Нестеров. Снижение добычи на 200 000 т – сравнительно небольшой объем, несущественный как для «Газпрома», так и для страны в целом, спокоен аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Это небольшая история – рабочий момент, каких множество в отношениях нефтегазовых компаний и государства, согласен Нестеров. В торможении добычи на сахалинском шельфе никто не заинтересован, уверен он.

Представители вице-премьера Аркадия Дворковича, Минприроды, Минэнерго, «Газпрома» и Shell не комментируют ситуацию. Оперативные комментарии Sakhalin Energy получить не удалось.

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