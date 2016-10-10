Sakhalin Energy может снизить добычу нефти

«Газпром» предупредил правительство о возможном сокращении добычи нефти на «Сахалине-2» из-за задержки с утверждением запасов Пильтунского участка недр, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника, знакомых с обращением компании. Оператор проекта Sakhalin Energy в августе подал в Госкомиссию по запасам (ГКЗ) документы на уточнение запасов Пильтунского участка Пильтун-Астохского месторождения, но их рассмотрение затянулось. Это может помешать компании принять производственные решения по оптимизации разработки участка в этом году, добыча нефти может снизиться на 200 000 т, а выручка Sakhalin Energy – на $70 млн, предупредил «Газпром». Поскольку проект «Сахалин-2» реализуется по соглашению о разделе продукции, выплаты государству тоже могут снизиться. В 2015 г. Sakhalin Energy перечислила в федеральный бюджет и бюджет Сахалинской области $5,2 млрд, говорится в отчете оператора.

Газа не хватает Мощность СПГ-завода на «Сахалине-2» – 9,6 млн т. К 2021 г. партнеры собираются построить третью очередь – на 5 млн т. Ресурсная база проекта – месторождения «Сахалина-3», где «Газпром» открыл крупное месторождение. Кроме этого Sakhalin Energy ведет переговоры о поставках газа с «Сахалином-1» (Exxon Neftegaz Limited, «Роснефть», Sodeco, ONGC), рассказал руководитель российского представительства Shell Оливье Лазар.

Представитель Минфина не ответил на запрос. В Минэкономразвития документы не поступали, сообщил представитель.

Проект «Сахалин-2» включает освоение Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа. Их извлекаемые запасы оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа, писал «Интерфакс». В 2015 г. Sakhalin Energy добыла 5,15 млн т нефти. Как именно Sakhalin Energy хочет уточнить запасы на Пильтунском участке – собеседники не говорят. В 2015 г. с платформы на Пильтун-Астохском месторождении было добыто около 1,2 млн т нефти и 438 млн куб. м газа, говорится в отчете Sakhalin Energy за 2015 г. В отчете оператор рассказывает, что в 2015 г. он пробурил на участке одну добывающую скважину, которая должна обеспечить дополнительную добычу нефти в южной части месторождения.

По процедуре Sakhalin Energy сначала направляет документы в Роснедра, а Роснедра потом направляют в ГКЗ, рассказывает собеседник, близкий к одному из ведомств. Роснедра решили не рассматривать документы без решения правительственной комиссии, а его пока нет, объясняет он. Таким образом, в ГКЗ документы еще не поступали, добавляет собеседник «Ведомостей». По его словам, ничего особенного в ситуации с запасами Sakhalin Energy нет – ведомства просто выполняют формальную процедуру.

Sakhalin Energy Оператор проекта «Сахалин-2»

Акционеры – «Газпром» (50% плюс 1 акция), Shell (27,5% минус 1 акция), Mitsui (12,5%), Mitsubishi (10%).

Выручка (МСФО, 2015 г.) – $6,2 млрд.

Чистая прибыль – $1,9 млрд.

Без утвержденных проектных документов Sakhalin Energy не может развивать производство, но компания не первая столкнулась с такой ситуацией, говорит аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. «У нас тысячи лицензий, по многим последние годы проводилась актуализация. Идет пересчет запасов, работы у структур Роснедр много», – отмечает он. К тому же сейчас вводится новая классификация запасов, вероятно, переход на новую систему дает организационные сбои, полагает Нестеров. Снижение добычи на 200 000 т – сравнительно небольшой объем, несущественный как для «Газпрома», так и для страны в целом, спокоен аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Это небольшая история – рабочий момент, каких множество в отношениях нефтегазовых компаний и государства, согласен Нестеров. В торможении добычи на сахалинском шельфе никто не заинтересован, уверен он.

Представители вице-премьера Аркадия Дворковича, Минприроды, Минэнерго, «Газпрома» и Shell не комментируют ситуацию. Оперативные комментарии Sakhalin Energy получить не удалось.