«Полюс» изменил дивидендную политику

Новую дивидендную политику «Полюс» обещал инвесторам еще в начале года. «Как одну из опций рассматриваем возможность привязать размер дивидендов к уровню долговой нагрузки», – рассказывал в интервью «Ведомостям» гендиректор «Полюса» Павел Грачев в июле.

Совет директоров «Полюса» утвердил новую дивидендную политику, сообщила компания в пятницу. Пока долговая нагрузка у «Полюса» ниже 2,5 EBITDA, компания будет платить раз в полгода по 30% EBITDA. Если долговая нагрузка будет выше, совет директоров на свое усмотрение будет решать, платить акционерам или нет (с учетом свободного денежного потока, финансового положения компании, а также прогнозов и макроэкономической ситуации). На усмотрение совета остается и решение о выплате спецдивидендов. Первые дивиденды по новой политике компания рассчитывает выплатить уже по итогам второго полугодия 2016 г. Прежде «Полюс» должен был платить акционерам 30% скорректированной чистой прибыли по МСФО – эту дивидендную политику компания унаследовала от Polyus Gold, говорил Грачев. «В абсолютных значениях, по мере того как будут увеличиваться производство и денежный поток, дивидендные выплаты будут расти», – обещал он. В этом году «Полюс» собирается произвести 1,87–1,9 млн унций, прежний план был 1,76–1,8 млн, сообщила компания.

Чистая прибыль «Полюса» за первое полугодие 2016 г. была $499 млн, а EBITDA – $691 млн. Долговая нагрузка «Полюса» на конец первого полугодия составляла 2,5 EBITDA. Но с тех пор компания сократила чистый долг с $3,47 млрд до $3,2 млрд, подчеркивается в сообщении.

Материнская компания «Полюса» Polyus Gold последний раз объявляла дивиденды по итогам 2014 г. ($184,5 млн), а также платила спецдивиденды – $500 млн, следует из документов компании (см. график). Дивидендов у «Полюса» не было с 2012 г. Другие российские золотодобытчики – Nord Gold и Polymetal платят по 30% от чистой прибыли: Nord Gold заплатила акционерам $58,5 млн за 2015 г., а Polymetal – $216 млн.

Новая дивидендная политика «Полюса» хорошая и скорее всего понравится акционерам, но доходность по ней маленькая – всего 3–4%, комментирует аналитик БКС Олег Петропавловский. Сейчас в свободном обращении на Московской бирже находится 4,53% акций «Полюса». В пятницу бумаги почти не отреагировали на сообщение компании – подешевели на 0,4%.

Компания готовится к повторному публичному размещению на Московской бирже и расширению базы инвесторов, а при относительно высокой оценке акций и без четко сформулированной дивидендной политики «Полюсу» было бы трудно бороться за инвестора, который может предпочесть высокую дивидендную доходность НЛМК или «Северстали», считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский.

«Полюс» Золотодобывающая компания

Основной акционер – Polyus Gold International (61,37%), структуры «Полюса» (34,1%).

Капитализация – 884,3 млрд руб.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – $1,1 млрд,

Чистая прибыль – $405 млн.

Чтобы соответствовать требованиям листинга первого уровня, который «Полюс» получил в апреле 2016 г., компания должна разместить на Московской бирже еще как минимум 5,48% акций (сколько времени для этого есть у компании, представитель биржи не отвечает). Акционеры разрешили совету директоров самостоятельно одобрять допэмиссию на 15% от уставного капитала. Размер допэмиссии компания высчитывала с запасом – так, чтобы впоследствии у нее была возможность доразместить до 15% от уставного капитала, необходимых для включения бумаг «Полюса» в индекс MSCI, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к компании. Когда планируется провести размещение, представитель «Полюса» не говорит. В начале сентября Грачев сказал Reuters, что компания изучает возможность разместить бумаги на Московской бирже и депозитарные расписки на Лондонской в конце 2016 – начале 2017 г.

Дивиденды помогут и основному акционеру, говорит Сосновский. Они очень нужны Polyus Gold: в начале года подконтрольные сыну бизнесмена Сулеймана Керимова Саиду Sacturino Limited и Wandle Holdings Limited привлекли в Сбербанке кредит на $6,178 млрд, свидетельствуют данные кипрского реестра. Деньги потребовались, чтобы рефинансировать кредит ВТБ, который был привлечен для консолидации и последующего делистинга Polyus Gold, писал «Коммерсантъ».