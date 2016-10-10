Бизнес-партнер однокурсника Владимира Путина Дмитрий Мазуров вложит $1 млрд в Антипинский НПЗ

Группа компаний «Новый поток» вложит в течение четырех лет более $1 млрд в Антипинский НПЗ – основной актив компании, рассказал председатель совета директоров завода Дмитрий Мазуров. По его словам, в 2017 г. будет вложено $150 млн, а в следующие три года – по $300 млн на строительство гидрокрекинга. Группа уже инвестировала $3,15 млрд. Главные кредиторы группы – Сбербанк и зарубежные покупатели продукции, работающие по предоплате, рассказал «Ведомостям» Мазуров.

Строительство Антипинского НПЗ в Тюменской области началось в 2004 г. Его мощность – 9 млн т, глубина переработки – 98%. Качество дизтоплива соответствует «Евро-5», а с апреля 2007 г. завод начнет производство бензинов «Евро-5». В 2015 г. «Новый поток» приобрел Марийский НПЗ в Республике Марий Эл. Сейчас завод в основном выпускает мазут, который перерабатывается на Антипинском НПЗ. В планах группы – увеличить мощность Марийского НПЗ с 1,6 млн до 2 млн т в 2017. А в перспективе – довести переработку до 7 млн т, глубину – до 95–97% и перейти на выпуск топлива «Евро-6». Модернизация Марийского НПЗ потребует около 100–120 млрд руб. инвестиций, оценивает старший аналитик «Атона» Александр Корнилов.

Удачное партнерство «Новый поток» Мазурова владеет 80% Антипинского НПЗ, на балансе которого находятся оренбургские месторождения. Еще 20% НПЗ у Николая Егорова – совладельца адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», сокурсника президента Владимира Путина.

Консолидированные показатели группа не раскрывает. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка основного актива – Антипинского НПЗ – в 2015 г. была 154,2 млрд руб., а чистый убыток – 60 млрд руб. (его большая часть – курсовые разницы из-за долга в $2,5 млрд, объяснял представитель). Группа только сейчас начала получать прибыль, рассказал Мазуров: в 2017 г. EBITDA ожидается на уровне $500 млн, сейчас – около $300 млн. Но текущее отношение чистого долга к EBITDA высокое, сказал Мазуров (значение не назвал). По его словам, к 2017 г. показатель должен сократиться до 5, а в 2017 г. – до 3. По оценке Мазурова, весь «Новый поток» без учета долга ($2,5 млрд) в 2017 г. будет стоить $1 млрд. Мазуров создает вертикально-интегрированную компанию. У группы есть сеть из 30 АЗС, в 2017 г. планируется увеличить ее до 90. В 2015 г. компания получила месторождения в Оренбургской области. Через 3–4 года она рассчитывает выйти на уровень добычи более 4 млн т, рассказал Мазуров.

Антипинский НПЗ подал заявку на приобретение госпакета «Башнефти» (60,16% обыкновенных акций). Правительство выдало «Роснефти» директиву до 15 октября заключить договор купли-продажи пакета «Башнефти» не более чем за 330 млрд руб. Но окончательно способ приватизации «Башнефти» еще должен быть отражен в постановлении правительства. «Конечно, это [330 млрд руб.] предел оценки», – говорит Мазуров. По его словам, банки не дадут больше, чем оценил госпакет «Башнефти» независимый оценщик EY: 297–315 млрд руб. «Я мог бы сколько-то выше (оценки EY. – «Ведомости») заплатить, но здесь должны быть собственные средства. А они не очень большие – около 10 млрд руб.», – сказал Мазуров.