Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4178 от 10.10.2016 под заголовком: «Атак» станет «Ашаном»

Auchan проведет ребрендинг своей сети супермаркетов «Атак»

Cупермаркеты вынуждены менять концепцию, чтобы привлечь покупателей
Auchan проведет ребрендинг своих супермаркетов «Атак». Чтобы привлечь покупателей, супермаркеты вынуждены менять концепцию
Auchan проведет ребрендинг своих супермаркетов «Атак». Чтобы привлечь покупателей, супермаркеты вынуждены менять концепцию
Е. Разумный / Ведомости

Французский ритейлер Auc­h­an начал ребрендинг российской сети супермаркетов и «магазинов у дома», сообщил президент «Ашан ритейл Россия» Жан-Пьер Жермен. В течение полутора лет компания переименует 180 супермаркетов «Атак» в «Ашан». В этих магазинах компания сменит ассортимент, сделав упор на категорию «фреш»: овощи, фрукты, свежая выпечка, отметил Жермен. Также в каждом из них будет собственная пекарня. Кроме того, четыре московских магазина формата «у дома» «В шаге от вас» будут переименованы в «Мой Ашан», добавил Жермен.

Первый обновленный супермаркет «Ашан» заработал 7 октября на ул. Кастанаевской. Полный ребрендинг супермаркетов рассчитан на полтора года и обойдется ритейлеру в 1 млрд руб., уточнил Жермен.

Параллельно Auchan планирует открывать новые магазины в обновленном формате: супермаркеты площадью 800–4000 кв. м под вывеской «Ашан», «магазины у дома» на 200–500 кв. м – «Мой Ашан». До конца 2016 г. французский ритейлер намерен открыть 20 новых супермаркетов и «магазинов у дома», столько же – в 2017 г.; с 2018 г. компания будет открывать 35–40 супермаркетов «Ашан» в год.

С 29 августа в тестовом режиме работает «Мой Ашан» на Рогожском Валу. После завершения пилотного проекта ритейлер будет открывать по 8–10 магазинов «Мой Ашан» в год, рассказал Жермен. Также, по его словам, Auchan будет развивать другую сеть формата «у дома» – магазины «Каждый день» (сейчас их четыре в Москве), где продаются в основном товары под собственными торговыми марками «Ашана»; темп такой же – 8–10 магазинов в год.

Самые медленные

4,8% в рублях на столько выросли продажи в канале «супермаркет» в первом полугодии 2016 г. по сравнению с этим же периодом 2015 г., в канале «гипермаркет» рост составил 12,1%, «магазин у дома» – 11,8%, согласно данным «Infoline-аналитики»

В 2015 г. французский ритейлер на уровне всей группы объединил в Auchan Retail следующие подразделения: супермаркеты и «магазины у дома», гипермаркеты, а также интернет-торговлю. Бренд «Ашан» силен, поэтому компания решила объединить каналы продаж под этим брендом и сконцентрироваться на его ценности, объяснил Жермен.

Сети супермаркетов вынуждены трансформировать бизнес, повышая ценовую конкурентоспособность, улучшая предложение свежих продуктов, расширяя ассортимент собственной кулинарии и развивая онлайн-продажи и доставку, указывает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров (см. врез).

В пример он приводит супермаркеты «Перекресток» (входит в X5 Retail Group вместе с «Пятерочкой» и «Каруселью»): в 2014 г. началась трансформация этой сети с упором на свежую продукцию и более конкурентные цены. Программа еще не завершена, но уже можно сказать, что она оказалась успешной, отмечает Бурмистров. В среднем, по его данным, в каждый супермаркет инвестировано более 50 млн руб., а рост сопоставимых продаж в обновленных супермаркетах составил до 20% через полгода после завершения реконструкции. Получить комментарий в X5 не удалось.

В случае успешной смены концепции можно добиться увеличения потока покупателей и среднего чека, отмечает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева, к тому же не все потребители ассоциировали «Атак» с «Ашаном», а доверие к последнему выше.

Бренд «Ашан» ассоциируется с большим гипермаркетом низких цен, где свежесть не ключевая компетенция, а доля собственной кулинарии одна из самых низких среди федеральных сетей гипермаркетов (2,5% против 4,5–5% у «Ленты» и «О’кей»), замечает Бурмистров, поэтому трансформация «Атака» в супермаркеты «Ашан» рискованна.

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