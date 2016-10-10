РЖД готова к либерализации рынка локомотивной тяги

Но предлагает начинать реформу не раньше чем через пять лет

Бывший президент РЖД Владимир Якунин был категорически против предоставления операторам подвижного состава еще и права эксплуатировать локомотивы на путях общего пользования. Сейчас их предоставляет только РЖД. Якунин уверял, что либерализация локомотивной тяги приведет к тому, что частные перевозчики заберут себе высокодоходные грузы и выгодные направления, а РЖД останется все остальное. Частный бизнес просил дать ему доступ к управлению локомотивами. Игра стоит свеч. По оценке Института исследования проблем железнодорожного транспорта, в 2015 г. доходы РЖД от локомотивной тяги составили 1,15 трлн руб. (58% выручки), в первом полугодии 2016 г. – 593 млрд руб. (57%).

Новый менеджмент госкомпании во главе с ее президентом Олегом Белозеровым готов пойти на уступки частному бизнесу. В направленных в Минэкономразвития поправках к целевой модели рынка грузовых перевозок («Ведомости» ознакомились с документом) РЖД предлагает выделить перевозочный (локомотивы) и инфраструктурный (пути следования и вокзалы) бизнесы в отдельные единицы. А через пять лет рассмотреть возможность вывести первый в дочернюю структуру и присоединить к ней оператора железнодорожных вагонов, т. е. Федеральную грузовую компанию.

При этом РЖД допускает даже продажу миноритарного пакета в получившейся компании. Но считает, что для этого надо выполнить ряд условий. В частности, разработать систему ценообразования отдельно для инфраструктурной и перевозочной деятельности на железнодорожном транспорте. Необходимо также определиться с моделью перевозочной деятельности – монополия или рынок.

Предложение РЖД – альтернатива прошлогодней идее Минэкономразвития. Министерство предлагало создать отдельные анклавы на сети, в которых все перевозки отдать частным компаниям. Чиновники тогда объясняли, что хотят посмотреть, как частники могут организовать такую деятельность.

РЖД же предлагает вернуться к экспериментам только после 2021 г. А пока она намерена арендовать у операторов имеющиеся у них локомотивы. Так, у Globaltrans есть 75 тепловозов, у «Нефтетранссервиса» – 54 тепловоза, у «Трансойла» – 36 тепловозов и 3 электровоза.

Торопиться с либерализацией локомотивной тяги не нужно, соглашается с РЖД гендиректор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. Для этого ничего не готово – ни законодательство, ни инфраструктура, нет и полноценной модели реализации проекта. Отсрочка либерализации закроет окно возможностей для крупных промышленных холдингов, в том числе и с собственными корпоративными операторами, по переводу внутрикорпоративной логистики на собственную локомотивную тягу. Но в случае неграмотного широкомасштабного эксперимента пострадавших будет намного больше, полагает Иванкин.

РЖД фактически предлагает отказаться от либерализации локомотивной тяги, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Ведь в своих предложениях компания допускает возможность реализации даже «пилотных проектов» по созданию локальных перевозчиков не ранее чем через пять лет и только при условии «недостаточного повышения эффективности железнодорожной отрасли». Между тем привлечение частного капитала могло бы решить вопрос износа локомотивного парка. А с учетом дополнительных ограничений и условий, которые накладывает РЖД на возможность либерализации рынка тяги, можно утверждать, что рынок магистральных локомотивов для операторов окажется закрыт не на 5–7 лет, а навсегда. Не исключен вариант, при котором РЖД будет оказывать давление на частных операторов, с тем чтобы они передали все свои локомотивы в аренду РЖД, опасается Бурмистров.

Представители РЖД и Федеральной антимонопольной службы отказались от комментариев. Представитель Минэкономразвития ответил, что замечания РЖД получены и прорабатываются.

Минэкономразвития не против обособления внутри РЖД разных видов деятельности, говорит близкий к министерству человек. Но чиновники не поддержат не то что приватизацию объединенной локомотивно-вагонной компании, но даже создание такой структуры, уверяет он. К тому же Минэкономразвития продолжает настаивать на необходимости проведения локального эксперимента с частными локомотивами.

Сотрудник одной из крупных компаний-операторов видит в объединении локомотивного и вагонного парков РЖД, наоборот, риск усиления позиций госкомпании. Ведь создание такой «дочки» приведет к оттоку грузовой базы от частников при полной разбалансировке операторского рынка, указывает собеседник «Ведомостей».

Представители Globaltrans и «Трансойла» говорят, что идея РЖД об аренде частных локомотивов достойна обсуждения и при определенных условиях может представлять интерес для операторов.

Представители крупных грузоотправителей – НЛМК, ММК, Evraz, «Северстали», «Фосагро», «Мечела», UC Rusal – в воскресенье не ответили на запрос «Ведомостей».