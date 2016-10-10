Белоруссия вернет $300 млн за газ

Белоруссия погасит задолженность за газ в размере более $300 млн до 20 октября, текущие платежи будут производиться вовремя, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. «В результате переговоров мы вышли на финальную версию документа, который подразумевает несколько основных договоренностей, позволяющих урегулировать сложившиеся проблемы», - сказал Дворкович на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами, передал «Интерфакс».

По словам Медведева, цена на газ и ее формула для Белоруссии останется прежней. Проблемы во взаимоотношениях с Белоруссией в нефтегазовой сфере Медведев обсудит сегодня с премьером Белоруссии Андреем Кобяковым. «Из-за неполной оплаты того газа, который поставляется Белоруссии, возник долг, который, к сожалению, продолжает расти», - сказал Медведев.

Чуть ранее сегодня вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко заявил, что стоимость российского газа для Белоруссии будет существенно снижена, передало агентство «Белта». Семашко подтвердил, что Белоруссия вернет «определенную аккумулированную сумму, которую российская сторона рассматривает в качестве задолженности за поставку газа»: «Мы должны эти деньги назад вернуть. Но взамен мы получили одномоментное существенное снижение цены газа уже в этом году и другую поддержку со стороны России. И далее [мы наметили и протоколом] обозначили траекторию снижения цены в последующие годы», - сказал белорусский чиновник.

Он уточнил, что формально снижение цены на газ произойдет с 1 июля 2016 г., но точную цену не назвал. «Механизм снижения не такой прямой. Там более сложные механизмы, как реально обеспечить траекторию и каким образом Беларусь будет иметь от этого определенную выгоду», - сказал Семашко. Минск будет просить рассрочку для возврата долга. «Честно говоря, мы на основании тех соглашений, которые действуют, могли иметь возможность и более $50 с каждой 1000 куб. м газа оставлять у себя. То, что оставляли $25, - это наш компромисс навстречу Российской Федерации, - сказал Семашко. - Поскольку Россия пошла на другие определенные уступки и по-другому закрывает нам эту тему, и даже более того, мы говорим, что вернем эту накопленную сумму. Я ее даже не называю долгом».

Стороны по-разному трактуют межправительственные соглашения по газу. По мнению Минска, с 1 января 2016 г. должны действовать рыночные равнодоходные цены. Министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик называл равнодоходной цену в $73 за 1000 куб. м. В начале апреля цена для Белоруссии составляла $132 за 1000 куб. м, говорил зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев.