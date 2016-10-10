UCP Ильи Щербовича продала долю в «Интер РАО»

UCP Ильи Щербовича закрыла сделку по продаже своего пакета акций «Интер РАО» (8,6%), сообщил фонд. Пакет был реализован консорциуму финансовых инвесторов, ориентированных на долгосрочные вложения, говорится в сообщении. В понедельник на Московской бирже такой пакет стоит более 30 млрд руб.

«Продавая свой пакет, мы хотели бы подчеркнуть, что считаем «Интер РАО» первоклассной компанией с отличными перспективами развития и роста капитализации», - отмечается в сообщении. В UCP подчеркнули, что удовлетворены текущими операционными и финансовыми результатами деятельности «Интер РАО», и отметили впечатляющий рост ее капитализации за последние 12 месяцев.

Пакет в «Интер РАО» был продан с целью мобилизации ресурсов для финансирования нескольких новых перспективных инвестиций, говорится в сообщении.

UCP Ильи Щербовича купила 9,7% «Интер РАО» у «Норильского никеля» в самом конце 2015 г. Сумма сделки составила $152,6 млн, она была близка на тот момент к рыночной цене такого пакета - $153,7 млн. Весной 2016 г. UCP снизила свою долю в «Интер РАО» до 8,6%.

«Это один из последних позитивных примеров наших инвестиций. С тех пор как мы купили этот пакет, капитализация компании выросла более чем в два раза. Пока мы настроены оставаться акционером компании», - оценивал покупку в недавнем интервью «Ведомостям» сам Щербович.

После сообщений о прошедшей сделке акции «Интер РАО» на Московской бирже к 15.20 мск просели до 3,2955 руб. (-1,9%), утром цена поднималась до 3,419 руб. (+1,8%). Объем торгов превысил 1,365 млрд руб. - третье место после Сбербанка и «Газпрома».