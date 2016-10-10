«Фаэтон» - сеть номер 1» продаст дебиторскую задолженность со скидкой 99%

ООО «Фаэтон» - сеть номер 1» (входит в ХК «Фаэтон», который управлял заправками в СЗФО) планирует продать дебиторскую задолженность 700 контрагентов на общую сумму 2,7 млрд руб. в форме публичного предложения. Информация об этом размещена на сайте единого реестра сведений о банкротстве. Максимальная стоимость лота 24,7 млн руб. Прием заявок начнется 12 октября. Согласно условиям предложения, каждую неделю начальная цена будет снижаться на 7%, к 18 января 2017 г. она составит 495 000 руб.

«Фаэтон» - сеть номер 1» принадлежит Infinity Gain Limited, в 2009 г. ее владельцем было ООО «Фаэтон-аэро». «Фаэтон» - сеть номер 1» подала заявление о собственном банкротстве в 2010 г. Кредиторская задолженность на момент подачи заявления составляла 4,3 млрд руб, активы компании - 3,8 млрд руб., говорится в материалах суда. ХК «Фаэтон» братьев Михаила и Сергея Снопоков проходит процедуру банкротства с 2009 г., как и большинство входящих в него компаний. Сейчас долг холдинга составляет около 6 млрд руб., долг «Фаэтон» - сеть номер 1» - 4,1 млрд руб., говорит адвокат ГК «Фаэтон» Элина Семенова. Крупнейший кредитор - Сбербанк, его требования составляют порядка 1,3- 1,5 млрд руб., уточняет она.

Компания уже пыталась продать дебиторскую задолженность. Торги были открыты 30 марта 2016 г., начальная цена составляла 766 млн руб., но за три месяца не было подано ни одной заявки, за это время цена упала до 24,7 млн руб. Согласно отчету об инвентаризации, среди должников «Фаэтон» - сеть номер 1» - ООО Центральное коллекторское агентство (1,25 млрд руб.), ООО МХ трейдинг (125 млн руб.)., ООО «Петромакстрейдойл» (129 млн руб.), ООО Аэро (74 млн руб.), ХК Фаэтон (64 млн руб.) и др.

Цена дебиторской задолженности зависит от ее ликвидности и может быть ниже ее суммы в сотни и даже тысячи раз, говорит партнер юридического бюро «Фордевинд» Сергей Зимин. Чтобы оценить ее ликвидность, необходимо понять финансовую состоятельность каждого должника. По его словам, арбитражный управляющий, чтобы сбыть всю дебиторскую задолженность, формирует ее, включая в один лот. Как правило, дебиторка малоликвидна и претендентов на ее покупку очень мало, говорит Зимин. Покупателями дебиторской задолженности обычно являются коллекторские агентства и финансовые структуры, уточняет другой юрист.