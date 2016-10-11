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Статья опубликована в № 4179 от 11.10.2016 под заголовком: Энергетика Щербовича

На продаже пакета «Интер РАО» UCP заработала 350%

Получить фантастическую прибыль фонду помог стремительный рост капитализации энергохолдинга
Интерес инвесторов к «Интер РАО» подогрела выгодная продажа пакета «Иркутскэнерго»
Интерес инвесторов к «Интер РАО» подогрела выгодная продажа пакета «Иркутскэнерго»
Андрей Гордеев / Ведомости

В пятницу и понедельник объемы торгов акциями «Интер РАО» на Московской бирже заметно выросли. Повышенные объемы торгов акциями «Интер РАО», возможно, являются следствием продажи UCP своей доли в этих бумагах, предположил аналитик «ВТБ капитала» Илья Питерский. Через некоторое время его версия нашла официальное подтверждение – группа UCP объявила о завершении продажи 8,7% акций «Интер РАО». Пакет был реализован консорциуму финансовых инвесторов, ориентированных на долгосрочные вложения, говорится в сообщении.

UCP приобрела 9,68% «Интер РАО» у «Норильского никеля» в конце 2015 г. Сумма сделки составила $152,6 млн, она была близка к тогдашней рыночной стоимости пакета – $153,7 млн. В отчете «Интер РАО» по МСФО за I квартал указывалось, что доля UCP снизилась до 8,7%. Позже в полугодовом отчете «Интер РАО» сообщила, что в марте купила 1% собственных акций за 1,7 млрд руб. (по 1,6 руб. за акцию). С тех пор «Интер РАО» на Московской бирже подорожала втрое, в том числе благодаря рекордным в своей истории дивидендам – 1,8 млрд руб., отсутствию масштабных инвестиций и выгодной продаже 40% «Иркутскэнерго».

Что такое UCP

Инвестгруппа UCP была создана в 2006 г. Ее основным бенефициаром является Щербович (77,7% на июнь 2016 г.). Среди инвестиций группы – доли в «Транснефти» (не раскрывается), «Стройгазконсалтинге» (50%), «Модном континенте» (26%) и др.

По данным Московской биржи, сделка по продаже акций, принадлежавших UCP, была закрыта при цене 3,39 руб. за акцию, отмечается в обзоре Renaissance Capital. Получается, за 8,7% UCP могла выручить 30,79 млрд руб. – это $497 млн. UCP заработала на инвестиции в «Интер РАО» 350%, говорится в обзоре Renaissance Capital. Выход UCP вряд ли можно считать неожиданностью, сказал «Ведомостям» аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. UCP всегда говорила, что эта инвестиция финансовая, а не стратегическая, напоминает он.

В августе в интервью «Ведомостям» Илья Щербович, владелец UCP, называл покупку пакета «Интер РАО» одним из последних позитивных примеров инвестиций группы. «Пока мы настроены оставаться акционером компании. После недавних сделок у «Интер РАО» есть хорошие денежные ресурсы <...> Считаем, что перспективы роста еще есть», – говорил он. «Продавая свой пакет, мы хотели бы подчеркнуть, что считаем «Интер РАО» первоклассной компанией с отличными перспективами развития и роста капитализации», – отметила UCP в понедельничном сообщении. Пакет был продан с целью мобилизации ресурсов для финансирования нескольких новых перспективных инвестиций, объясняет UCP. По словам собеседника, близкого к одной из сторон сделки, исполнительный директор UCP Елена Сапожникова продолжит работу в качестве члена совета директоров «Интер РАО» до конца корпоративного года. «Интер РАО» получила уведомление о продаже UCP своей доли в компании, сказал «Ведомостям» представитель энергохолдинга. По его словам, покупателями стали ряд финансовых инвесторов, включая крупные пенсионные фонды.

«Интер рао»

Энергохолдинг
Акционеры: «Роснефтегаз» (26,3%), «Интер РАО Капитал» (19,98%), ФСК (14,07%), «Русгидро» (4,92%).
Капитализация – 341,2 млрд руб.
Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 407,1 млрд руб.,
Чистая прибыль – 62 млрд руб.

Продажа UCP своей доли повысит количество акций «Интер РАО» в свободном обращении и дает шанс бумагам энергокомпании быть включенными в индекс MSCI Russia уже в ноябре, указывается в обзоре «ВТБ капитала». Но в том случае, если «Интер РАО» официально объявит о повышении free float, оговариваются эксперты. Включение акций «Интер РАО» в индекс приведет к притоку капитала со стороны пассивных инвесторов на уровне $117 млн, прогнозируют аналитики «ВТБ капитала». Все это приведет к росту капитализации компании, цели, которая топ-менеджерами «Интер РАО» заявлена как одна из главных и к которой привязана существенная доля их компенсации, заключает аналитик. В долгосрочной перспективе стоимость компании продолжит расти, прогнозирует аналитик Raiffeisenbank Федор Корначев. Компания формирует значительный денежный поток, снижается ее инвестпрограмма, таким образом создается потенциал для значительных дивидендных выплат, говорит аналитик.

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