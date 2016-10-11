Государство может продать еще 8% акций «Алросы»

«Мы предлагали такой вариант [в 2017 г. продать 8% «Алросы»]. Будем предлагать дальше, а там посмотрим», – рассказал «Интерфаксу» министр экономического развития Алексей Улюкаев. Подробности он не раскрыл. Представитель Минэкономразвития добавил, что 8% акций «Алросы» включены в прогнозный план приватизации на 2017–2020 гг., работа над которым ведется в настоящее время. «Вопрос будет прорабатываться после принятия соответствующих решений правительством», – добавил он. Представитель Минфина на вопросы не ответил. В понедельник 8% «Алросы» на Московской бирже стоили 53,9 млрд руб.

Еще в начале года Минэкономразвития выступало за приватизацию 18,9% «Алросы» – всего пакета, который Росимущество могло продать, не нарушая акционерное соглашение с правительством Якутии. Но летом было продано лишь 10,9% «Алросы» примерно за 52,2 млрд руб., тогда 35% от размещения купили европейские фонды и российские инвесторы, 20% составил спрос со стороны негосударственных пенсионных фондов.

«Алроса» Алмазодобывающая компания

Акционеры: Росимущество (33%), минимущество Якутии (25%), улусы Якутии (8%).

Капитализация – 670 млрд руб.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 186,667 млрд руб.,

Прибыль – 90,385 млрд руб.

Еще до размещения 10,9% на Московской бирже менеджмент «Алросы» проводил предварительные консультации с инвесторами в странах Азии и Северной Америки. В начале июня курирующий «Алросу» и Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что намерен обсудить с президентом компании Андреем Жарковым возможность размещения на одной из азиатских площадок. Представитель Трутнева не ответил на вопросы. Представитель «Алросы» от комментариев отказался.

За три месяца после продажи 10,9% акций «Алроса» подорожала на 24%, указывает старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Оставшиеся 8% сегодня стоят на 15 млрд руб. дороже, чем по цене размещения в июле, при этом сохраняется потенциал для дальнейшего роста стоимости компании, говорит эксперт. «Алросе» не имеет смысла продавать пакет на азиатской бирже и размывать базу инвесторов, лучше продавать пакет на Московской бирже, считает трейдер одного из крупных банков.

Инвесторам новость о готовящейся приватизации не понравилась: после заявления Улюкаева «Алроса» подешевела на 3,17%.