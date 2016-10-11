Сечин не видит, зачем бы «Роснефти» ограничивать добычу

«Роснефть» пока не собирается ограничивать или сокращать добычу нефти. «Зачем бы нам это делать?» – заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос Reuters, готова ли «Роснефть» ограничить добычу, если Россия поддержит договоренность ОПЕК. Он объяснил, что сомневается, что такие страны ОПЕК, как Иран, Саудовская Аравия и Венесуэла, также согласятся ограничить добычу. Кроме того, по его оценке, рост котировок нефти выше $50 за баррель сделает рентабельными проекты США по добыче сланцевой нефти. Reuters напоминает, что на «Роснефть» приходится 40% добычи сырой нефти в России и что Сечин известен скептическим отношением к ОПЕК.

Совет директоров «Роснефти» пока не обсуждал вопрос о сокращении добычи нефти в связи с возможным присоединением России к мерам ОПЕК по стабилизации рынка. Как передает ТАСС, это журналистам в Стамбуле 11 октября сообщил президент BP, член совета директоров «Роснефти» Роберт Дадли. «Добыча "Роснефти" продолжает постепенно расти. Это дает большие возможности в будущем. Мы пока не обсуждали это на совете директоров "Роснефти". Я думаю, все возможно. Добыча может пойти вверх или нет. Прямо сейчас нет планов делать это», – сказал он.

10 сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия готова присоединиться к решению ОПЕК о замораживании или сокращении добычи нефти. Он назвал это необходимым для ускорения восстановления баланса на рынке нефти, но не уточнил, на что именно согласится Россия. На его заявлении котировки Brent взлетели выше $53 за баррель, до $53,65, рекордных уровней с начала года. Последний раз Brent торговалась на таком уровне в октябре 2015 г.

Однако в тот же день вечером Сечин заявил, что «Роснефть» нарастит добычу по итогам 2016 г. «Чуть-чуть больше будет. Даже не чуть-чуть – существенно», – сказал Сечин, отвечая на вопрос, каковы будут объемы добычи нефти компанией в текущем году по сравнению с прошлым годом (цитата ТАСС). «Газпром» поддерживает замораживание добычи нефти, а не ее сокращение, сообщил в свою очередь зампред правления холдинга Александр Медведев.

В сентябре главный экономист BP по России и СНГ Владимир Дребенцов спрогнозировал, что добыча нефти в России в 2017 г. может вырасти на 3%, если не будет достигнуто договоренностей о замораживании добычи. По его словам, в этом году пока добыча растет на 2,1%. «Вводятся или наращивают добычу новые крупные месторождения – Новопортовское «Газпром нефти», им. Филановского «Лукойла», Ярудейское «Новатэка», Мессояхское СП «Газпром нефти» и «Роснефти» и др. – все они с лихвой компенсируют истощение старых месторождений», – объяснял аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Потенциально добыча в России может вырасти до 570–575 млн т, допускал он. По данным ЦДУ ТЭК, за восемь месяцев российские компании добыли 361 млн т. В 2015 г. добыто 534 млн, в этом ожидается 545–547 млн т.

В конце сентября страны ОПЕК договорились в Алжире об ограничении добычи нефти на уровне 32,5 млн барр./сутки по сравнению с текущими 33,24 млн барр./сутки. Сообщалось, что Ирану, Ливии и Нигерии будет разрешено добывать на максимально обоснованных уровнях, квоты остальным странам картеля должны быть определены в октябре.