Жители Петербурга и Ленобласти меньше жалуются на рост цен

Цены на основные продукты питания в Петербурге экономически обоснованны и стабильны, сказал вчера в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель УФАС по Петербургу Вадим Владимиров. В тяжелые периоды, когда был рост цен на продукты питания, в том числе и необоснованный, ведомство получало много жалоб, сейчас их единицы в месяц, говорит Владимиров. По его словам, конкуренция среди торговых сетей – важнейший фактор стабилизации цены.

В 2016 г. жалоб в УФАС по Ленобласти на цены от жителей поступило не больше десятка, основной пик пришелся на 2014 и 2015 гг., вспоминает замруководителя областного УФАС Глеб Коннов. Ведомство уже не проводит ежемесячных мониторингов, но производители сами присылают информацию о ценах, необоснованных скачков нет, говорит Коннов.

За год цены в крупнейших сетях повысились примерно на 11%, указывают аналитики «Сбербанк CIB» в отчете «индекса Иванова». С января по сентябрь 2016 г. инфляция в Петербурге составила 4,2%, в Ленобласти – 3,9%. По сравнению с августом в сентябре подешевели 11 из 43 продуктов, цены на которые отслеживает Петростат, в том числе картофель, лук, яблоки, морковь, свекла, мука и др., выросли – на апельсины, яйца, мясо и др.

Город в сети В 2015 г. на 17 крупнейших розничных сетей в Петербурге приходилось 90,8% рынка розничной торговли продовольственными товарами, сообщала на прошлой неделе пресс-служба УФАС. X5 Retail Group, «О’кей», «Лента» занимали 49,9% рынка, как и в 2014 г., вместе с ТД «Интерторг», «Дикси» – 68,6% (в 2014 г. – 70%).

Цены в Петербурге выше, чем в Москве, одна из причин – федеральный ассортимент поставляется через столицу, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Стоимость продовольственного набора по средним ценам «Пятерочки» в Петербурге снизилась с 4334 руб. в июне до 4141 руб. в августе, это больше, чем в Москве (3760 руб.), следует из документов X5 Retail Group. В европейской части России и на Урале этот набор в августе стоил 3585 руб.

В этом году цены почти не растут, курс рубля укрепляется, нет давления импорта, объясняет Бурмистров. «Лента» никогда не планирует рост цен, они увеличиваются по инициативе производителей, говорит представитель «Ленты» Анна Мелешина. По ее словам, уведомлений поставщиков о повышении цен сейчас стало гораздо меньше, чем годом ранее, и по каждой такой заявке компания ведет долгие переговоры об обоснованности. Обычно сети рассматривают заявление о повышении цен на продукцию от двух до трех месяцев, говорит вице-президент «Нева милк» Максим Малыгин. Ритейлер может отказаться от поставщика, если он будет требовать повышения цен по несущественным причинам, сказал Бурмистров.

Ритейлер не заинтересован в росте цен, поскольку это негативно отражается на трафике покупателей, а это один из ключевых драйверов доходов «Ленты», говорит Мелешина. Сырье подорожало, что отражается на себестоимости продукции, а доходы граждан снижаются, потребление некоторых продуктов падает, сказал Малыгин. В этих условиях сложно повысить стоимость, поэтому на первый план выходят объемы продаж, говорит он. Рентабельность производителей всего 3–4%, а а в кризис еще меньше, говорит он. Любое повышение приведет к изменению привычек клиентов, говорит Бурмистров. Более 30% в ассортименте сетей занимают товары по промоакциям, поэтому потребитель всегда может отказаться от привычного бренда и купить продукцию дешевле, добавляет он. В прошлом году «Лента» сдерживала инфляцию, устанавливая минимальные наценки, активно инвестируя в цены, чтобы покупатель меньше чувствовал их рост, объясняет Мелешина.