Polyus Gold рефинансирует часть долга за счет выпуска евробондов

Polyus Gold International (ей принадлежит 61,37% российского золотодобытчика «Полюс») намерена разместить еврооблигации на $500–700 млн для рефинансирования задолженности, рассказали «Ведомостям» два источника, участвующие в подготовке сделки. Эту же информацию со ссылкой на свои источники опубликовали во вторник Bloomberg и «Интерфакс». По данным Moody’s, размер займа – $500 млн.

Один из источников «Ведомостей» отметил, что размер займа будет зависеть от оптимального соотношения процентной ставки и срока заимствования. Связаться с представителем Polyus Gold не удалось. Представитель «Полюса» от комментариев отказался.

Polyus Gold намерена направить привлеченные средства от выпуска евробондов не только на рефинансирование задолженности, но и на корпоративные нужды, в том числе на операционную деятельность и развитие проектов дочерних структур, говорит источник, близкий к одному из участников размещения.

К концу 2015 г., когда структуры владельца Polyus Gold – Саида Керимова завершили ее консолидацию и был проведен делистинг с Лондонской биржи, общий долг компании был $2,18 млрд, при этом на счетах было $2 млрд. Весной Polyus Gold заработала еще $3,4 млрд, продав «Полюсу» 31,59% его акций. Но в течение первого полугодия компания выкупила у структур Керимова Sacturino и Wandle Holdings 31,11% своих акций за $3,2 млрд и погасила их. Впрочем, общий долг компании сильно вырос, достигнув $4,8 млрд. «Полюс», чтобы провести обратный выкуп, привлек в Сбербанке кредит на $2,5 млрд.

Polyus Gold Головная компания «Полюса»

Владелец – Cаид Керимов (100%).

Выручка (1-е полугодие 2016 г., МСФО) – $1,1 млрд.

Чистая прибыль – $494 млн.

В общей структуре долгового портфеля большая часть заимствований приходится на валютные банковские кредиты ($3,4 млрд), остальное – это евробонды ($747 млн по ставке 5,6%), рублевые займы в банках ($523 млн по ставке 10,4%) и рублевые бонды ($155 млн по ставке 12,1%), следует из отчета компании.

Polyus Gold еще в июне раскрывала, что заинтересована в размещении евробондов со сроком погашения более 5 лет, напоминает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская: сейчас на 5,5–6 лет компания может привлечь финансирование по ставке 5–5,5%. Спрос на новые евробонды в условиях очень низких ставок в США и отрицательных ставок в Европе сейчас хороший, заверяет она. Polyus Gold будет легко найти покупателей на публичный долг, считает долговой аналитик «Велес капитала» Артур Навроцкий. Компания ведет грамотную, сбалансированную денежную политику, будет получать стабильный денежный поток из дивидендов «Полюса», кроме того, цена на золото пока остается на высоких уровнях ($1255 за унцию) при низких общих затратах на уровне операционной компании ($555 за унцию), говорит эксперт.

Между тем Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта Polyus Gold на уровне BB-, улучшив прогноз по рейтингу с «негативного» на «позитивный», отмечается в сообщении рейтингового агентства. Fitch рассчитывает, что Polyus Gold не будет в ближайшие два-три года проводить обратных выкупов акций или платить разовые дивиденды. Во внимание агентство также приняло значительное количество средств на счетах ($1,7 млрд на конец II квартала) и новую дивидендную политику: компания готова раз в полгода платить акционерам по 30% EBITDA, в случае если долговая нагрузка меньше 2,5 EBITDA.